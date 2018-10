Álvaro Cervera: "No se nos da mal esta competición"

El conjunto gaditano se enfrentará mañana en un bonito duelo al RCD Espanyol de Barcelona, un equipo de la primera categoría del fútbol profesional con las dificultades que ello conlleva. Sobre la lógica superioridad del equipo que tendrán en frente hablaba bastante claro: "Están haciendo lo que el entrenador viene desarrollando desde Huesca. Tienen buen trato de balón y les está dando resultados, están en muy buena forma". Continuaba explicando que sería muy complicado pero darían guerra: "Debemos competir ante un equipo de superior categoría, no aspiramos a ser mejores pero sí a competir como ellos".

Al entrenador cadista le gusta el papel que el equipo viene dando en la Copa del Rey, como el año pasado que fue capaz de doblegar a otro equipo de Primera División, el Betis: "No se nos da nada mal esta competición porque son partidos interesantes. En Copa puedes utilizar otras alternativas que durante la liga no haces porque buscas cosas diferentes". Siempre deja claro que no le gusta el formato: "No me gusta como está diseñado porque no tenemos todos las mismas posibilidades, algunos parten con ventaja."

Como viene siendo habitual en esta competición, los entrenadores suelen hacer muchas rotaciones para probar a los menos habituales, algo que el entrenador del equipo gaditano no ha podido hacer tanto como le hubiera gustado debido a las continuas bajas del equipo. En esta ocasión parece que será diferente: "Podemos hacer que no repitan más de dos o tres jugadores, eso es una ventaja porque podemos competir de forma más descansada". El mayor problema sigue siendo la línea defensiva, donde siempre tiene algún jugador tocado: "Kecojevic entrena pero no está para jugar y no expondremos a Sergio Sánchez".

Para acabar no pensaba más allá del partido de mañana, pero no descarta una nueva sorpresa: "La clave para el partido de vuelta es el partido de ida. Siempre hay posibilidades de pasar".