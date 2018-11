Thiago, baja para el partido decisivo de la Liga de Naciones

Thiago Alcántara recibió un golpe el pasado martes en el partido de Copa de Alemania entre el Bayern de Múnich y el Rödinghausen. El futbolista hispano-brasileño tuvo que ser sustituido y abandonó el modesto estadio de este equipo de cuarta división con muletas. Los pronósticos, tal y como afirmó su entrenador Niko Kovac en rueda de prensa, eran pesimistas. Ayer el club bávaro confirmó la mala noticia en un comunicado: Thiago estará entre cuatro y seis semanas de baja por una lesión de ligamentos y de la cápsula en el tobillo derecho.

El extenso tiempo de recuperación imposibilita al centrocampista llegar al decisivo partido entre Croacia y España. Luis Enrique no podrá contar con Thiago para el encuentro que determinará si 'La Roja' finalmente accede o no a la 'final four' de la Liga de Naciones que se celebrará en junio de 2019. El duelo tendrá lugar el 15 de noviembre en el estadio Maksimir de Zagreb. La proximidad temporal, dentro de dos semanas, deja a Thiago sin opciones para entrar en la convocatoria.

Luis Enrique deberá buscar alternativas para suplir al jugador del Bayern de Múnich en el centro del campo. Algunos nombres que se barajan son José Campaña, pieza importante del Levante esta temporada, Óliver Torres o Sergio Canales, los dos últimos con perfiles muy similares a Thiago. Víctor Camarasa también podría tener su oportunidad al estar triunfando con el Cardiff City en la Premier League.

Otra opción que suena con fuerza es subir a Fabián de la Selección Sub-21 a la Absoluta. El jugador sevillano, ahora perteneciente al Nápoles, es uno de los jóvenes más prometedores del fútbol español. Con 22 años está creciendo en un club grande de la Serie A tras una temporada brillante en el Betis que le llevó a Italia por 30 millones de euros, un traspaso histórico para la entidad verdiblanca. Su ascenso a la Selección Absoluta podría ser el primer paso para su futura consolidación en 'La Roja'.

Luis Enrique deberá decidir en los próximos días cómo maneja la baja de Thiago Alcántara. Opciones de alto nivel no le faltan para suplir al hispano-brasileño, pero, sea cual sea la elección, su ausencia es importante. Con la lesión del jugador del Bayern de Múnich Luis Enrique pierde mucha calidad en el centro del campo, una posición importante para controlar el decisivo partido contra los Modrić, Rakitić y Mandzukić.