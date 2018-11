Previa Rayo Vallecano - FC Barcelona: dejarse puntos no es una opción

Después de que se haya cumplido un cuarto de la competición regular, madrileños y catalanes se encuentran situados en la tesitura que podían esperar antes del comienzo del campeonato. La vida del humilde recién ascendido es complicada, eso bien lo saben en Vallecas. Un inicio complicado de competición ha dejado a los de Michel en una situación delicada en puestos de descenso. Delante tendrán a un FC Barcelona que pese a haber sembrado dudas en varios encuentros de la Liga Santander, sigue ocupando el liderato del torneo regular.

​Vallecas quiere tumbar al líder

El Rayo afronta el choque con la convicción de que sólo puede sacar cosas positivas al termino de los noventa minutos. El conjunto de Michel no atraviesa una buena situación de resultados. Y es que su aterrizaje de nuevo en la Primera División tras varias temporadas alejado de ella no ha sido muy óptimo. El equipo rayista es penúltimo en la tabla con 6 puntos, cosechados en tres empates y una sola victoria. El triunfo fue ante un rival muy directo como el Huesca, que ocupa la última plaza de la tabla. Además, tres duelos parejos ante Real Sociedad, Espanyol y Athletic Club.

La duda en el once es Pozo o Trejo El equipo dirigido por Michel no deberá variar mucho al presentado por los de Vallecas en los últimos partidos ligueros. El once parece claro en diez de los once integrantes, aunque existe la duda de si en el centro del campo será Pozo o Trejo el que se encargue de acompañar a Santi Comesaña e Imbula en el triángulo del medio de la cancha. Las únicas bajas confirmadas por lesión son las de Tito y Elustondo. Álvaro Medrán es duda. No es descartable la entrada de algún jugador que fue titular en Butarque el pasado miércoles y que dejó buenos destellos de fútbol en el choque de Copa del Rey.

Imagen del Leganés - Rayo | Foto: Rayo

Confianzas las justas

Desde Barcelona queda la duda de si las rotaciones son necesarias o no en Vallecas. Los de Valverde, pese a ser líderes, sólo atesoran un punto de ventaja sobre el segundo clasificado, el sorprendente Deportivo Alavés. El martes los blaugranas tienen un choque muy duro de Champions en Milán ante el Inter, pero poseen más ventaja en el torneo europeo que en la liga regular. Todavía con la ausencia destacada de Messi, el Barça quiere dejar patente que puede suplir la baja del argentino, como ya ha hecho en los últimos dos compromisos. De ahí que el entrenador extremeño pueda seguir apostando por su equipo de confianza.

Dembélé podría volver al once El miércoles Valverde pudo dar descanso a todos los titulares y ver las prestaciones de la segunda unidad, que, aunque no realizaron un partido muy brillante sacaron adelante partido celebrado en el ‘Reino de León’. Además de Leo Messi, el Barça sigue sin poder contar con los centrales Samuel Umtiti y Thomas Vermaelen. Se suma a la lista de lesionados Sergi Samper. La principal novedad en la convocatoria es la de Carles Aleñá, mientras que Denis Suárez y Malcom vuelven a quedarse en Barcelona. Chumi sigue en la lista como tercer central en un partido donde Dembélé podría volver al once inicial.

Arthur volverá a ser titular | Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Precedentes

FC Barcelona y Rayo Vallecano se han visto las caras en 36 ocasiones en partido oficial, con un claro dominio del equipo catalán. 34 de esos 36 han sido en LaLiga, con cuatro victorias madrileñas, 22 azulgranas y ocho empates. En el 'Estadio de Vallecas' los números se igualan con ocho triunfos del Barça, tres del Rayo y seis empates. La última vez que el equipo vallecano se llevó la victoria ante el Barça fue en el año 2002 con el resultado de 1-0.

Declaraciones

Ernesto Valverde atendió a los medios de comunicación antes de viajar a la capital de España, dejando patente que pese al puesto que ocupa el Rayo en la tabla son un equipo a tener en cuenta: “El Rayo es un equipo con carácter ofensivo, con intención de apretar arriba y con jugadores habilidosos. El Rayo juega bien, habrá que tener mucho cuidado. Tendremos enfrente a un buen equipo, necesitado de ganar y será complicado”.

Valverde en ruda de prensa | Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Por su parte Michel dejó claro que aunque el partido es difícil, tienen mucho que ganar y poco que perder: “Es un partido de máxima exigencia en lo mental porque somos un equipos que queremos el balón y mañana puede que no lo tengamos. Tenemos que hacer que no se sientan cómodos en el campo. No viene Messi que es para mí el mejor jugador del mundo, pero tienen muchas opciones. Nosotros tenemos que estar en nuestra mejor versión".

Posibles onces iniciales