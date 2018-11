García Pimienta: "Hemos intentado ganar con lo que teníamos"

Con un equipo marcado por las ausencias de los jugadores más habituales, el Barça B de Javier García Pimienta no ha sido capaz de superar al Sant Andreu en cuartos de final de la Copa Catalunya. Los azulgrana han caído por la mínima en el encuentro disputado en el Narcís Sala con muchas caras nuevas, en un once que mezclaba suplentes y los juveniles que no jugaron en la Uefa Youth League. Tras la derrota por 1 a 0, el técnico azulgrana ha atendido a los medios para analizar el encuentro.

A pesar de la eliminación, García Pimienta se ha mostrado satisfecho por la imagen de sus jugadores menos habituales: "Veníamos sabiendo de que era un partido difícil. El Sant Andreu es uno de los puntales de Tercera División, y también con muchas bajas. Hemos tenido que tirar de juveniles. Hemos mostrado un nivel muy competitivo." Sin embargo, el técnico ha criticado el estado del terreno de juego: "El campo era muy irregular y la pelota votaba mal. Aún así hemos estado competitivos. Estoy muy contento por la actitud de los jugadores".

El técnico ha resaltado también la dificultad que entraña jugar contra rivales previsiblemente inferiores: "No hay rival pequeño. Hay que jugar todos los partidos al máximo nivel. Hoy el Sant Andreu ha hecho su partido, nos ha puesto las cosas difíciles. El gol ha venido de una jugada puntual, un saque lateral que no hemos podido rechazar. Los chicos han demostrado que vienen con fuerza y que tenemos futuro." Por otro lado, ha reiterado las condiciones en las que se encontraban ambos equipos: "El Sant Andreu ha puesto toda su plantilla para el partido. Nosotros veníamos afectados por las lesiones y los minutos. Riqui no ha podido jugar. Han jugado los del juvenil y se ha acabado notando. Hemos intentado ganar con lo que teníamos".

Pimienta ha analizado también el próximo compromiso de los azulgrana en la competición domestica: "Contra el Teruel será un partido difícil. Necesitamos ganar, y es el partido ideal. Ellos no están con buena dinámica. Intentaremos ser competitivos, hacer nuestro futbol y agresivos tanto ofensivamente como defensivamente".

El entrenador azulgrana ha hablado también del papel de los menos habituales: "Tener una plantilla amplia da la oportunidad de dar minutos a los menos habituales. Wagué está en plena pretemporada. Araujo sabíamos que iba a rendir a buen nivel y Ballou, ha podido jugar los 90 minutos".

Finalmente, Pimienta ha hablado de una de las figuras de la cantera azulgrana, Carles Aleñá, al que ya considera jugador del primer equipo: "Aleñá es miembro de la primera plantilla. Se le hizo dorsal el B para tener minutos después de la lesión. Esta semana ha ido convocado con el primer equipo, estamos encantados de que sea así. Si muestra la actitud que ha tenido, estamos con los brazos abiertos, pero lo ideal es que esté en el primer equipo".