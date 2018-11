Previa CD Teruel - FC Barcelona B: mismo fin, diferentes medios

La Segunda División B sigue su transcurso con otra tanda de partidos que prometen máxima emoción. Es cierto que el Grupo III destaca por ser de los más igualados de la categoría, pero los pocos puntos de diferencia que hay entre los equipos dotan a la liga de un atractivo que otras no tienen.

Del primer al último clasificado solamente hay 15 puntos de diferencia

Y es que entre el primer clasificado (Villareal B) y el último (Castellón) hay 15 puntos de diferencia. No sólo eso, porque mirando la tabla se pueden ver hasta cinco equipos empatados a 13 unidades en la mitad de la clasificación. Por si queda alguna duda, entre el Club Deportivo Teruel y el FC Barcelona B hay once puestos de diferencia que, traducido a puntos, son solamente 5. Una división no apta para taquicárdicos.

Un buen momento para comenzar a sumar

Si alguien necesita los puntos en este Grupo III de la Segunda División B, es el Teruel. El equipo aragonés ocupa la decimoséptima posición de la tabla, con once puntos. Por debajo sólo están cuatro equipos: Peralada, Ebro y Castellón. Por encima, hasta siete equipos a dos (o menos) puntos de distancia hasta llegar al filial azulgrana, que está a cinco. En la categoría de bronce nadie respira, una victoria de los locales esta semana les permitiría escalar posiciones, alejándose así de la tan temida zona de descenso. Una situación nada fácil teniendo en cuenta los resultados negativos que acumula el equipo en las últimas jornadas.

El Teruel sólo ha ganado un partido de cinco en su estadio

Los turolenses acumulan dos partidos consecutivos con derrota y tres sin alcanzar la victoria. En el global, suman un par de victorias, cinco empates, cuatro derrotas. Además, en casa son un equipo que solamente ha podido ganar un choque de cinco disputados. Números malos para un equipo que trata de mantener la categoría tras ascender de Tercera División. Ante el Barça B, que viene en un momento intermedio, intentarán sumar de tres. Es un buen momento para comenzar a mirar más arriba.

Recuperar sensaciones y racha

Los culés llegan a este partido en una situación ligeramente más cómoda que su rival. Los pupilos de Francisco Javier García Pimienta ocupan la sexta plaza de la clasificación. A diferencia del Teruel, el Barcelona lucha por el ascenso a la categoría que perdió la temporada pasada. Con 16 puntos en 11 jornadas, la mira está puesta en los primeros puestos de la clasificación, los cuales quedan a 7 puntos de distancia. Los blaugrana llegan al encuentro de la duodécima jornada habiendo sumado dos puntos en los últimos tres partidos; en su estadio no pudieron con el Villareal ni con el Ebro y entremedio se dejaron tres puntos en el derbi ante el Espanyol B.

El Barcelona B ha conseguido tres victorias en los cinco partidos que ha jugado como visitante

Por lo tanto, el desplazamiento hasta territorio aragonés debe servir para recuperar la confianza en el equipo, y en los resultados. Al Barcelona se le da bien disputar los encuentros lejos del Miniestadi, y es que en la presente campaña los de Pimienta se han desplazado en cinco ocasiones, consiguiendo la victoria en tres de ellas. Las dos únicas veces que no sumaron de tres fueron en la primera fecha ante el Alcoyano y contra los pericos, aunque tuvieron oportunidades para ganar.

Posibles onces

Cogiendo como referencia los anteriores partidos que han disputado ambos equipos, estos serán los onces que presentarán el domingo.