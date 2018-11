Recreativo Granada - UD Ibiza: volver a los puestos altos

Partido muy importante para el Recreativo Granada ante uno de los equipos llamados a estar en los puestos de arriba, la UD Ibiza que, tras ascender la temporada pasada, busca hacer un buen papel en la presente a pesar de su mal comienzo. Ahora lo dirige el ex-guardameta, entre otros, de la Selección Española y del Sevilla FC, Andrés Palop, que a pesar de no tener mucha experiencia como entrenador está logrando una buena temporada con el Ibiza y suma ya 14 puntos.

Los hombres de Morilla necesitan hacer un buen papel y volver a la senda de la victoria, ya que el pasado fin de semana pudieron romper la mala racha venciendo al Real Murcia en la Condomina con un solitario gol de Andrés García, que hizo que los rojiblancos se llevasen los tres puntos para colocarse sextos.

Demostrar ser un equipo competitivo

Pedro Morilla lo tiene claro y aseguró que su equipo tiene que demostrar que es "competitivo y difícil de batir". Este partido ante el Ibiza tiene que ser igual de competitivo que lo fue el del Murcia. Sabe de la dificultad del rival, ya que tiene como objetivo luchar por el play-off. "Es un partido difícil, muy competitivo ante un rival que ha hecho una plantilla para intentar estar entre los cuatro primeros. Tiene futbolistas de muchísimo nivel como Chavero o Candelas", comentaba Morilla sobre el rival el pasado viernes. También destacó la mejora que han tenido desde la llegada de Palop.

El partido lo espera muy complicado: "No va a ser nada fácil, pero hay que confiar en los chavales. El otro día, con la victoria en Murcia, dimos un paso importante para salir de esa mala racha de resultados". Se queda con el papel del equipo en el último partido: "En Murcia se realizó un partido muy completo en todos los aspectos ante un gran rival, y es la línea que tenemos que seguir".



Respecto a las bajas, el Recreativo Granada tiene un total de tres: la de Isi y Adri Rivas y, por otro lado, la de Juancho, que está en dinámica de primer equipo y ha sido convocado por Diego Martínez.

El rival

Palop destacó en sala de prensa las ganas de seguir haciendo las cosas bien, de seguir creciendo y de competir. La idea es clara, la de venir a Granada para llevarse los tres puntos y así hacer bueno el empate frente al Linense de la semana anterior. Suma un total de siete puntos en los últimos tres partidos y quiere volver a la senda de la victoria.

Sin duda, el Ibiza es un equipo que compite muy bien y tiene grandes jugadores con una importante carrera detrás como es el caso de Marco Borriello, ex jugador de la Roma, entre otros.

Madrugón poco habitual

El partido tiene como curiosidad que se juega a las 10:00 horas al no haberse podido adelantar al sábado para no coincidir con el Granada-Numancia, partido de LaLiga 1/2/3 que comenzará a las doce de ese mismo día. Al ser un equipo insular tampoco puede jugar los domingos por la tarde, así que no ha habido más remedio que poner ese horario, ya que el primer equipo juega a las 12:00 horas en el Nuevos los Cármenes frente al Numancia, donde se juega mantener el liderato.

Máximos goleadores

Por parte del Recreativo Granada son dos jugadores los que suman cuatro goles y, por tanto, son los pichichis del equipo : Nacho Buil y Ontiveros. Éste último es baja por lesión. Por el Ibiza es Javi Serra, que suma tres goles.

Posibles alienaciones

Recreativo Granada: Lejárraga, Antonio Marin, Héctor, Hongla, Eliseo, Carlos Neva, Nacho Buil, Jean Carlos, Andrés García, Yael y Víctor Morillo.

Ibiza UD: Álex Sánchez,Gonzalo, Candelas, Luis Verdú, Fran Grima, Niñez, Chavero, Javi Serra, Iosu Villar, Rodado y Cirio .