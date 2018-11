Valverde: "No hemos tenido continuidad"

Tras más de dos años sin conocer la derrota, en Liga, en el Camp Nou, los azulgranas han vuelto a dejarse tres puntos en un partido difícil de digerir. Inesperadamente, el equipo de Quique Setién, que llegaba a la Ciudad Condal puesto en entredicho por la afición bética, ha sabido romper los esquemas del Barcelona, que no ha sabido apenas reaccionar a lo largo de los 90 minutos.

Con el 0-2 desfavorable, el gol de Messi desde los once metros sólo ha hecho avivar las llamas del Betis, que ha reaccionado al instante para seguir aumentando su ventaja. El 3-4 definitivo ha dejado al Barça tocado pero que, con la derrota del Espanyol en el Sánchez Pizjuán, les permitirá seguir siendo líder en solitario.

Tras el pitido final, Valverde analizaba la situación en rueda de prensa: "Cuando el partido estaba roto nosotros no hemos estado bien", decía el técnico para seguir añadiendo: "No hemos controlado el partido ni hemos estado acertados. Realmente no hemos tenido ni un momento de continuidad", explicaba el extremeño desde el Camp Nou.

El Betis barre toda idea azulgrana

Un partido, a priori marcado por el retorno de Bartra, Tello y Kaptoum al Camp Nou, ha terminado siendo una agonía para los culés que no lograban entender qué le pasaba al equipo que, días atrás, había conseguido la abrumadora victoria ante el Real Madrid.

Bartra, Tello y Kaptoum vuelven al Camp Nou para aguar la fiesta al Barcelona

Los de Setién han sabido imponerse sobre el terreno de juego y liderados por Joaquín y el error defensivo de Ter Stegen, han doblegado a los locales: "El Betis ha llegado bastante, hoy no hemos tenido el control de otros días", decía Valverde tras la derrota.

Si bien es cierto que el 'doblete' de Messi y el gol de Arturo Vidal permitían acercarse al empate, los sevillanos no han bajado los brazos ni un sólo momento: "Tampoco hemos estado afortunados, pero no tengo dudas que tenemos que mejorar en defensa", decía el entrenador azulgrana.

Messi regresa y el equipo pierde

La lesión de Leo Messi ante el Sevilla del pasado 20 de octubre parecía una tragedia en Can Barça pero, a la vista de los resultados, el equipo supo sacar pecho a la baja sensible del capitán. La victoria ante el Inter, el clásico ante el Real Madrid o la 'remontada' en Vallecas ponían un golpe de orgullo en una plantilla que supo sobreponerse a jugar sin el argentino.

Ante el Betis volvía el '10' y lo hacía ya con la titularidad. Pero, contradictoriamente a lo esperado, al equipo le ha salido peor. Valverde ha querido restarle importancia a que Messi fuese el factor desencadenante de la derrota: "El retorno de Leo no nos ha desajustado en absoluto", decía para seguir: "Veníamos de una racha de buenos partidos y resultados y, aunque hemos empezado bien, nos ha faltado frescura en los últimos metros", sentenciaba el técnico.

La competición regular se pausará ahora durante 15 días debido a los compromisos internacionales donde un gran volumen de la plantilla azulgrana está llamada a acudir. Tras ello, el Barça reaparecerá en el Wanda Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid en un pulso claro por el liderato liguero.