Gabi: "Oblak es pilar fundamental del club"

Durante esta semana el ex capitán rojiblanco Gabi, actual jugador del Al-Sadd Sport Club junto a Xavi, realizó unas declaraciones en El Partidazo de Cope y habló sobre su situación personal en Catar así como de la actualidad del At. Madrid.

Catar

En primer lugar habló sobre su actual club y su futura capitanía: " Estoy encantado con poder ser capitán cuando Xavi sea el entrenador del equipo, seré su sustituto". Esto es así por "jerarquía y por veteranía se da esta circunstancia y por mí encantado". Su país, al igual que en la Liga Española, disfrutará de un descanso por la selección: "Ahora, después del parón en Navidad durante mes y medio debido a que la selección de Catar está invitada a La Copa Asia, quedarían seis partidos de Liga y luego se juega la fase de grupo Champions de Asia de la temporada que viene".

Sobre la forma de vida, declaró que el tiempo actualmente es el mejor del año "con treinta grados por el día y veintiuno o veintidós por la noche", agregó. No obstante, declaró que respecto al calor ha vivido temperaturas extremas: "Cuando llegué estuvimos a cincuenta y cinco grados y ochenta por ciento de humedad, me costaba respirar. Con ello, estaba o e casa o en centros comerciales". Respecto a la comida y bebida es muy diferente a España: "la comida tiene mucha especia y te cuesta adaptarte; con las bebidas es complicado beber alcohol, en los hoteles internacionales y restaurantes se pueden pedir pero en Recepción por ejemplo le cuesta un poco sacar este tipo de bebidas, aquí es otro tipo de cultura".

El jugador añora tanto al club colchonero como la forma de vida en España: "Aquí estoy informado de todo cuando antes no lo hacía, leo periódicos y noticias y echo de menos España. Me ha costado adaptarme a la nueva situación".

Actualidad colchonera

En estos días ha sido noticia la situación de Oblak, y en la que el centrocampista ha dado su versión del mismo: "Oblak es igual de decisivo que Griezmann. Encontrar hoy en día un portero que te de puntos es muy importante para el Atlético de Madrid. El club creo que hará un esfuerzo porque se quede y espero que el jugador se quiera quedar". Gabi observa que la posición de ambos es complicado, expresando que "el jugador le gustaría estar renovado ya y la situación del club por el tema económica ahora es otra, pero estoy completamente seguro que llegarán a un acuerdo, no tengo ninguna duda".

Con la renovación de Griezmann, con un techo salarial específico, el club debe tomar decisiones y la situación es complicada dado que los jugadores crecen: "Ahora han invertido en Griezmann, mañana será Oblak y otro día será en Saúl u otros. El club lo tiene muy difícil".

El club ahora debe tomar prioridades, no hay margen salarial para todos ya que el club no tiene un presupuesto como los equipos grandes a nivel europeo, y para Gabi "el club pelea por los títulos y es muy complicado poder mantener a jugadores de este nivel que luchan por títulos, internacionales y con jerarquía. Deben destacar los jugadores de primera línea pero luego aquellos de segunda línea deben ser también importantes. Es muy complicado. Yo ahora mismo no quiero ser Director Deportivo del club hoy en día", sentenció.

Sobre el Atlético de Madrid, y acerca de aquellos que piensan que el equipo debe jugar mejor, Gabi expresó que "el equipo ha sufrido una transformación importante, el club lo que quiere es ganar a cualquier equipo. Ahora le mira la cara a cualquier equipo y esto hace diez años no pasaba, se compite con los mejores equipo del mundo. ¿ Quién no está orgulloso de esto?. De la manera de competir a unos le puede gustar y otros no , pero esto es fútbol. Si así gana, ¿ porqué tiene que cambiar su forma de juego? ¿ y si pierde jugando mejor?".

La Liga Española

Respecto a la Liga en Primera División, Gabi ve que la igualdad es máxima y que sería muy importante coger una racha de victorias consecutivas para adquirir ventaja: "Aquel equipo que consiga ganar solo cuatro o cinco partidos de Liga en poco tiempo tendrá opciones de ganar la Liga, seguro".

El cambio de Lopetegui por Solari ha sido debido a los resultados, y estos son los que mandan sobre el cambio: "El caso de Lopetegui fue muy precipitado, de la Selección al Real Madrid y ahora que los resultados no se han dado pues han tenido que sustituirle, en los equipos grandes esto es lo que pasa".

El día 22 de diciembre tendrá lugar, en el partido de Liga ante el Espanyol, el homenaje a Gabi en el Wanda Metropolitano y el jugador expresó su deseo: "Lo primero es que el equipo gane su partido. Me gustaría que el homenaje sea después del partido, así se lo he expresado al club. Quiero que toda la gente que ha estado conmigo esté a mi lado, han sido veinte años de mi vida que han sido inolvidable. Es importante que el público sepa lo que el club ha significado para mi, y decir como me siento".