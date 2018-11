Convocatoria del FC Barcelona Femenino para enfrentarse a la Real Sociedad

El entrenador del FC Barcelona Femenino ha dado a conocer la convocatoria para el partido frente a la Real Sociedad. El equipo vasco se sitúa quinto en la clasificación y no será un partido sencillo para las blaugranas, que viajan a San Sebastián con la moral por las nubes tras su victoria frente al Atlético de Madrid (2-1). Con poco descanso y con la gran exigencia que supuso el partido del pasado domingo en el Mini Estadi, con una victoria sobre la bocina con el gol de Toni Duggan, el Barça tendrá enfrente otro de los equipos duros de la Liga Iberdrola y necesitará ganar para hacer buena la victoria contra las líderes de la tabla.

La convocatoria es de 19 futbolistas y está formada por las siguientes: Paños, P. Tajonar, Gemma Font, Stefanie Van der Gragt, María León, Melanie, Losada, Marta Torrejón, Andressa Alves, Alexia, Patri, Aitana, Leila, Duggan, A. Pereira, Hamraoui, Bárbara, Andonova y Martens.

La internacional holandesa Stefanie Van der Gragt vuelva a una convocatoria tras superar su lesión muscular provocada en el partido de pretemporada ante el Manchester City. Fran Sánchez podrá contar con la defensa holandesa que hasta el momento no había podido debutar en partido oficial. Por lo tanto se quedan fuera de la lista por decisión técnica Gemma Gilim Bussaglia y Candela. Mariona todavía no se ha recuperado de su lesión en el recto anterior del muslo izquierdo y el club no ha facilitado una fecha de regreso. Por otra parte, tampoco estará Claudia Pina que se encuentra con la España sub17 en el Mundial, protagonista en el último partido donde consiguió marcar 2 goles en su partido frente a Corea del Sur.

Se presume un partido complicado para las azulgranas, la Real Sociedad defiende muy bien y eso se pudo ver en los partidos de la temporada pasada, donde las blaugranas consiguieron ganar por la mínima en Zubieta, y en el Mini Estadi no pudieron pasar del empate sin goles.