García Pimienta: "Hemos regalado 45 minutos"

El FC Barcelona B no acaba de acomodarse en la división de bronce tras el ascenso, o almenos eso indican los resultados. El sábado, los de Javier García Pimienta cosecharon otro empate en el Miniestadi ante la visita del Valencia Mestalla. En un choque con dominio azulgrana, los locales no pudieron hacer bueno el control de la primera parte y no pasaron del empate a dos. Tras el encuentro, el técnico azulgrana atendió a los medios en rueda de prensa, satisfecho por el juego de su equipo, que consiguió la igualada en el último suspiro

García Pimienta insistió en mantener el estilo, consciente de la dificultad de sacar los partidos adelante: "Cuesta mucho ganar los partidos. Nos volvemos a ir viendo que hemos sido superiores al rival los 90 minutos. La primera parte no ha sido muy buena, hemos controlado el encuentro y ellos no han generado casi nada. Hemos regalado 45 minutos. En la segunda parte hemos ido a por el partido, ha habido un cambio radical. Siguiendo así ganaremos partidos", ha subrayado.

El técnico culé habló de uno de los nombres del choque, Konrad de la Fuente, que entró en la segunda mitad, cometiendo un penalti que resultaría el segundo gol de los visitantes: "Tenemos mucho nivel en todo el futbol base. He tenido la oportunidad de entrenar a muchos. Konrad tiene mucho desparpajo. Hay que ser valiente para salir a jugar un partido como este, teniendo a alguien de 24 años delante. El penalti podría haberse evitado, pero siendo tan jóven las ganas pueden."

Por otro lado, el entrenador azulgrana ha hablado de la posible confianza de Ernesto Valverde en los centrales del filial para suplir la baja del damnificado Samuel Umtiti: "El primer equipo debe tener a los mejores. En el filial hay nivel de sobras para ayudar cuando sea necesario. Nuestro objetivo es formar jugadores. Si juegan con el primer equipo es el mayor éxito para un filial, estoy seguro que lo harán bien."

García Pimienta ha hablado también de dos de las incorporaciones más recientes del filial blaugrana, Moussa Wague y Ronald Araujo, el segundo autor del tanto de la igualada: "Tienen nivel de sobras, con perfiles diferentes. El club ha apostado fuerte por ellos y están demostrando el nivel que tienen. Están mejorando mucho su rendimiento, y estoy seguro que su mejora irá a más. Són jóvenes y esperamos mucho de ellos."

Finalmente, el técnico ha hecho referencia a uno de sus pilares en el centro del campo, que tras su lesión, será una pieza clave para el filial azulgrana. Con estas palabras, Pimienta se ha referido al canterano Oriol Busquets: "Viene de una lesión. Estamos haciendo las cosas bien, con paciencia, está progresando adecuadamente. Le hemos ido dando minutos. Es una posición complicada en el sentido de las lesiones. Busquets es uno de los jugadores que se han de potenciar más y estoy seguro que llegará al primer equipo".