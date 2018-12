Alexia Putellas: "Quiero ganar la Liga"

El FC Barcelona ha derrota al Sevilla FC con dos tantos de una Alexia Putellas que, sin duda, ha sido la protagonista del encuentro. La futbolista de Mollet del Vallès ha puesto de manifiesto ante los medios su ambición esta temporada, que también refleja la de sus compañeras: "Quiero ganar la liga. Estamos muy ilusionadas por intentar ganarla. Vamos a poner todo nuestro empeño y toda nuestra fuerza, todo lo que tengamos de nosotras para conseguirlo".

Con los dos goles de hoy, Alexia ha igualado a su compañera en el club azulgrana Aitana Bonmatí en la tabla de goleadoras. La delantera ha mostrado, entre risas, su indiferencia: "Me da igual. Queríamos ganar y ya está. Da igual alcanzar, no alcanzar, marcar o no", explica.

El rival de hoy, el Sevilla FC, jugaba en casa y su entrenador Paco García ha planteado un sistema con un defensa de cinco jugadoras. La molletense ha destacado el trabajo del cuerpo técnico a la hora de analizar al equipo hispalense: "Bueno el staff ya las había analizado. Sabíamos que nos podían jugar con cinco, con cuatro, 4-4-2, todas las variantes que han usado y, bueno, por suerte, el staff ya nos había avisado".

La Liga Iberdrola, como viene siendo normal en las últimas temporadas, se va a decir por detalles. Con el resultado de hoy, las azulgranas han perdido la oportunidad de aumentar el gol average, pero para Alexia "es muy difícil tener un cien por cien de eficacia". La ariete culé destaca la importancia de que "crean ocasiones y que hemos ganado, o sea que alguna sí que hemos metido".

Victorias como las de esta jornada, sobre todo a domicilio, tienen siempre un sabor especial. Las azulgranas lo saben y la delantera, internacional con España, así lo ha hecho saber: "Lo más importante es que el equipo está feliz por haber conseguido esta victoria". No obstante, estos triunfos no se conseguirían sin el esfuerzo tanto de ella como de sus compañeras: "El equipo se ha metido un currazo tanto ofensivo como defensivo", afirma Putellas.