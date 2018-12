La Roja Sub 18 rescata un empate

España Sub 18 sigue dando cátedra desde el 22 de junio de 2018 acumula siete partidos invicta sin conocer la derrota, empató 1-1 ante Portugal en Campo Maior y se volverán a enfrentar mañana en Villanueva de la Serena. Los dirigidos por David Gordo suman seis victorias y un empate, el resultado más abultado fue aquel 7-1 frente China el mes pasado. La selección española confiaba en concretar una nueva victoria, Rodrigo Valente equilibró las acciones para los lusos. Ambas son las más laureadas de la categoría.

Todas las partes involucradas anhelan seguir afianzándose con nuevas certezas, Joao Bento impartió justicia en el primer duelo amistoso. El colegiado portugués mostró dos tarjetas amarillas. El combinado patrio dejó buenas sensaciones durante gran parte del mismo, David Gordo tendrá una nueva oportunidad para evaluar nuevas variantes.

España venció dos veces a su similar China, en el segundo enfrentamiento salió airosa por 2-0. Argelia, Bosnia y Herzegovina, Marruecos e Italia fueron otros escollos a los que también superó. La Real Federación Española de Fútbol está muy contenta con los resultados, puesto que será cuestión de tiempo para que el gigante europeo recupere el prestigio en el plano internacional.

La selección femenina Sub 17 se consagró campeona en la justa mundialista que se disputó en Uruguay. Dicha gesta servirá como punto inflexión, la absoluta, aunque no clasificó a la Final Four de la UEFA Nations League, quedó enfocada en la Clasificación Europea 2020. Suecia, Noruega, Rumanía, Islas Feroe y Malta serán sus respectivos rivales en el grupo F. Las primeras de cada zona accederán a la máxima justa continental, el tercer proceso clasificatorio personalizado se desarrollará desde el 21 de marzo al 19 de noviembre de 2019, eso será un capítulo aparte.

El país más futbolero del viejo continente tuvo diferentes contrastes, todas las selecciones tendrán el mismo estilo de juego y mucha entrega. Disfrutemos al máximo del penúltimo año de la década actual.