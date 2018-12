Eva Alonso: "Es muy difícil de expresar, porque no te salen las palabras, no sabes cómo describirlo"

Eva Alonso, jugadora del primer equipo del Rayo Vallecano Femenino, se proclamó campeona del Mundo con la selección español sub-17 el pasado mes de noviembre. Dicho esto, tras llegar a Vallecas, atendió a los medios de comunicación del club para expresar todo lo que vivido y como fue la experiencia.

Empezó diciendo: "Es muy difícil de expresar, porque no te salen las palabras, no sabes cómo describirlo. Son muchas emociones de alegría, de todo, que al final se juntan, y por otro lado no somos conscientes de todo lo que hemos logrado."

Además, añadió: "Necesitamos tiempo para pensar y asimilarlo poco a poco, pero creo que es cuestión de tiempo porque ahora se te viene todo encima. Necesitamos esa pausa para pensar y reflexionar."

Siguió diciendo: "Primero en tu equipo, porque son las que ves a tu alrededor las que están a tu lado, las que hemos logrado ese sueño, que todo el mundo tiene desde pequeñita. Yo primero pensé en todos los familiares, en tus amigos, en tu club, todo el equipo que te ha estado apoyando y todo el apoyo que has recibido, lo has visto por las redes sociales y por todos los mensajes que te llegan."

Eva: “Yo creo que piensas en todo el fútbol femenino que esta detrás, y toda la gente que está detrás.”

Comentó: "Los sueños que he tenido desde pequeña, creo que se han cumplido todos, pero yo creo que no se trata de conseguir esos trofeos y medallas, si no que tienes que mantener en el tiempo, no se trata de conseguir esto y se ha acabado, porque esto solo es el principio de algo muy grande. Mi sueño es seguir por el camino que voy y poco a poco, logrando todo lo que me falta."

Míchel el mismo día de sus declaraciones, el pasado lunes tres de diciembre, dijo unas palabras sobre el Mundial conseguido. Expresó con mucha felicidad: "Estamos super orgullosos de ella. Mañana va hacer el saque de honor. Que una de nuestras jugadoras consiga un éxito tan importante, como es ganar un mundial, no está al alcance de muchos."

Una vez que Eva escuchó las palabras del míster dijo: "Ha sido algo increíble, para nada me lo esperaba, en ningún momento ha pasado esa idea por mi cabeza. En el momento que escuché la entrevista de Míchel, o veo los mensajes o el twit de que voy hacer el saque de honor me ha impactado muchísimo, no me he querido imaginar como va estar todo Vallecas apoyándome", finalizó.