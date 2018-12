Previa RCD Espanyol - FC Barcelona: un derbi de altura

¡Cómo se pone la ciudad de Barcelona antes de un derbi! En las calles se respira un ambiente de fútbol desde varios días antes de que comience el partido. Y es que cada vez que RCD Espanyol y FC Barcelona se enfrentan saltan chispas. No importa la competición, no importa cómo llegan ambos equipos, no importa la jornada. Pericos y culés lo van a dar todo para conseguir los tres puntos y, por qué no, fastidiar a su vecino dentro de la sana rivalidad que viven los dos cuadros más importantes de la Ciudad Condal desde hace muchos años.

En el barrio de Cornellá se vive un momento dulce. El equipo de Joan Francesc Ferrer Sicilia Rubi se muestra como uno de los conjuntos más sólidos de LaLiga Santander y su puesto en la clasificación (7º) así lo demuestra. Aún así, los blanquiazules llegan al derbi con una pequeña crisis de resultados, pues encadenan hasta tres encuentros sin ganar.

Ambos equipos se enfrentaron hasta cuatro veces la temporada pasada | Foto: Noelia Déniz (VAVEL.com)

Al otro lado de la ciudad, los azulgrana ven a los pericos desde lo más alto de la clasificación. Pero, aunque son primeros, sólo siete puntos los separan de su rival de este sábado. Después de sellar el pase a octavos de la final de la Champions y haber conseguido la clasificación a la siguiente fase de la Copa del Rey, los futbolistas de Ernesto Valverde se van a centrar en la competición doméstica para abrir una brecha entre sus perseguidores más directos.

Sólidos pero dependientes

El Espanyol formó en verano un equipo con un objetivo claro: clasificarse para Europa. De momento, no van mal encaminados. Los de Cornellá son un conjunto sólido -se encuentran situados en la séptima posición-, pero existe cierta sensación de dependencia en su jugador franquicia, Borja Iglesias. El delantero gallego ya suma ocho goles en liga y muchos de ellos le están sirviendo al cuadro perico para conseguir puntos de oro.

Borja Iglesias suma ocho tantos en LaLiga | Foto: Tomás Rubia (VAVEL.com)

De hecho, las dos últimas victorias de los de Rubi fueron posibles gracias a los goles de El Panda (un gol al Athletic de Bilbao y dos al Huesca). Incluso en los partidos en los que los espanyolistas no consiguieron el triunfo, su delantero centro pudo marcar. Girona, Sevilla y Valladolid consiguieron sumar puntos a pesar de que el de Santiago de Compostela les metiese gol.

Prohibido relajarse

El equipo de Ernesto Valverde ya ha conseguido superar tanto la fase de grupos de la UEFA Champions League como la primera fase de la Copa del Rey ante la Cultural Leonesa. Por ello, los azulgranas deben centrarse en conservar un primer puesto que, aunque lo han conseguido con su esfuerzo, no lo han perdido gracias a que sus perseguidores más directos han pinchado también en partidos clave.

Messi golpea un libre directo ante la mirada de Suárez y Umtiti | Foto: Tomás Rubia (VAVEL.com)

​​​​

En una fecha siempre difícil y marcada en rojo en el calendario culé como es la visita al RCDE Stadium, el cuadro blaugrana se encontrará con un handicap: las lesiones. Hasta seis integrantes del primer equipo van a ser baja para este importante choque liguero. El centro del campo del Barça es el más afectado: Arthur, Rafinha, Samper y Sergi Roberto continúan en una enfermería a la que se ha unido en los últimos días el delantero Malcom y en la que ya estaba el defensa Samuel Umtiti. Luis Suárez, por su parte, ya está recuperado y ha entrado en la convocatoria, aunque no es segura su titularidad.

Antecedentes

El derbi barcelonés vivirá su 208ª edición oficial. 121 veces venció el FC Barcelona, 44 el RCD Espanyol. Las 43 restantes fueron empates. Los pericos tiene una motivación extra. Y es que llevan sin ganar a los azulgranas desde el año 2008, cuando vencieron en el Camp Nou al equipo que por aquel entonces entrenaba Pep Guardiola por dos goles a uno, ambos firmados por Iván de la Peña.

Temporada Local Resultado Visitante 2017/18 Espanyol 1-1 Barcelona 2017/18 Barcelona 5-0 Espanyol 2016/17 Espanyol 0-3 Barcelona 2016/17 Barcelona 4-1 Espanyol 2015/16 Barcelona 5-0 Espanyol 2015/16 Espanyol 0-0 Barcelona

Declaraciones de los entrenadores

Cordialidad entre los dos entrenadores | Foto: RCD Espanyol

Ernesto Valverde (FC Barcelona):

“Espero un buen ambiente en el campo del Espanyol”.

"Para nosotros es una prueba de fuego porque a todos los equipos no está costando mucho sumar puntos fuera de casa”.

“Habrá alternativas en un partido que si se rompe puede haber muchas ocasiones en los dos bandos. Si sucede, esperemos que caiga a favor nuestro”.

Francesc Ferrer Rubi (RCD Espanyol):

“Este Espanyol quiere hacer historia. Estos jugadores quieren ser los primeros en ganar al Barça en la Liga en nuestro estadio. Algún día alguien escribirá la historia y este equipo tiene ese reto”.

“Si vemos el Espanyol de antes de Getafe va a ser un derbi muy igualado y vamos a tener opciones. Tenemos que explotar nuestra idea y dar alguna sorpresa".

"Querremos tener la pelota, aunque sabemos que será difícil por la dificultad de quitársela”.

Pita Del Cerro Grande

Del Cerro Grande saluda a Messi | Foto: Manel Montilla

El madrileño Carlos del Cerro Grande será el árbitro encargado de pitar el derbi de Barcelona entre el Espanyol y el Barça. Este colegiado ya fue designado para un partido del conjunto azulgrana esta temporada, concretamente el de la final de la Supercopa de España ante el Sevilla FC. El Barcelona acabó levantando el título, en Tánger (Marruecos).

Convocatorias

RCD Espanyol: ​​​​​​Roberto, Víctor Sánchez, Naldo, Óscar Duarte, Borja Iglesias, Rosales, Sergio García, Sergi Darder, Baptistao, Dídac, Diego López, Melendo, David López, Javi López, Hernán Pérez, Piatti, Marc Roca, Granero

FC Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Busquets, Denis Suárez, Coutinho, Suárez, Messi, Cillessen, Lenglet, Jordi Alba, Munir, Vidal, Aleñá, Vermaelen, Miranda, Iñaki Peña

Posibles alineaciones

RCD Espanyol: Diego López; Javi López, David López, Duarte, Dídac Vilá; Sergi Darder, Marc Roca, Granero; Baptistao, Piatti, Borja Iglesias.

FC Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Lenglet, Piqué, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Vidal; Coutinho, Dembélé, Messi.