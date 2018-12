El Lega no pasa del empate en un derbi histórico

Todo estaba preparado en Butarque para presenciar un derbi histórico. El partido de la jornada 15 de la Liga Santander entre Club Deportivo Leganés y Getafe CF iba a dar mucho que hablar. El sur de Madrid está de fiesta pues dos de sus equipos se enfrentarían en la máxima competición del fútbol español. El Lega llegaba a la jornada como decimosexto con 16 puntos, 4 puntos menos que su rival. El Getafe se sitúa en la novena posición con 20 puntos.

Todo estaba preparado en el Municipal de Butarque. Ambas aficiones estaban con las gargantas preparadas para no dejar de animar a sus respectivos equipos. El cuadro de Mauricio Pellegrino presentaba alguna que otra novedad en su once inicial. Rodri Tarín se caía de la convocatoria por lo que la zaga estaría comandada por Bustinza, Nyom, Omeruo, Siovas y Gumbau. José Bordalás, por su parte, presentó un once digno para llevarse los 3 puntos en Butarque.

El colegiado González Fuertes, del comité asturiano, sería el encargado de dirigir el encuentro. En la sala del VAR, Cuadra Fernández estaría pendiente de todo lo que ocurría en el césped.

La afición del Leganés desplegó un tifo con los colores del equipo. Con el himno "a capella", el "bufandeo" y el tifo, el encuentro daría comienzo. La primera posesión del partido fue para el equipo local que se le veía con ganas de dominar el juego. La primera ocasión también fue para el Leganés. Un fallo en el despeja del Getafe propoció una llegada por la derecha de Nyom que detuvo Soria. La segunda también fue para el Lega, esta vez la tuvo En Nesyri que su remate se fue al palo derecho del portero. Cuéllar salvó al Lega del primero con una buena intervención. El mediocentro azulón, Amath, salió del terreno de juego en el minuto de 15 para ser intervenido por los asistencias médicas del equipo visitante. Volvería al terreno de juego, peor en el 19' fue sustituido por Portillo. En la primera hora de juego el conjunto local era el dueño y señor del juego, con alguna que otra llegada con peligro. Carrillo estaba enchufado y pudo marcar el primero en 2 ocasiones. A pesar del dominio del Leganés, el Getafe se pondría por delante en el luminoso con un remate de cabeza de Cabrera en el 39. El balón se colaba por las piernas del "Pichu" Cuéllar y permitía al conjunto visitante llevar la primer ventaja del encuentro. La primera mitad acabó con el Leganés por debajo en el marcador.

La segunda mitad daría comienzo con los mismos protagonistas que al final de la primera mitad. El Getafe, a manos de Jorge Molina, tuvo la primera de la segunda parte. El Leganés no tardó en responder, ues Óscar Rodríguez lo intentó con su pierna menos buena aunque sin éxito. Diez minutos tuvieron que pasar para que los pepineros se hicieran con el control del balón. Una muy buena individual de Óscar por la derecha no fue suficiente para marcar el primero. En Nesyri sería el siguiente en tener la oportunidad de empatar, pero no logró definir bien.

El primero del Leganés llegó en el minuto 18 de la segunda mitad. Nyom se encontró un balón en el área y no dudó en pegarle. El camerunés ponía el empate en el marcador, un gol bastante justo. Con el empate en el marcador, el Lega se vino arriba contagiado por su afición. El segundo cambio del Getafe llegaría en el minuto 23 de la segunda mitad, se retiraba Arambarri y daba paso a Cristóforo. El Lega estaba legando mucho al área del Getafe, pero la zaga azulona se encontraba muy sólida. Nyom fue el primer sustituido por parte del cuadro dirigido por Pellegrino, dando entrada a Juanfran. Con tablas en el marcador ambos técnicos decidieron hacer sustituciones. Óscar Rodríguez y Portillo salían del césped para dar entrada a El Zhar y Antunes. El cuarto árbitro mostraba el luminoso indicando 4 minutos de añadido. Acto seguido, El Zhar pudo poner por delante a su equipo, peor detuvo bien Soria. Cuando parecía que estaba todo acabado, Rubén Pérez fue expulsado por roja directa, sinedo la última acción del partido.

El derbi del sur de Madrid terminaría en tablas, siendo el séptimo partido oficial del Leganés sin perder. El Lega mereció algo más, pero logra un punto frente a un gran rival como es el Getafe de Bordalás.