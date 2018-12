El CD Tenerife no encuentra el gol

El CD Tenerife, que ya cuenta con Víctor Moreno nuevo Director Deportivo, empató anoche a cero goles con un Extremadura que llegó al Heliodoro conociendo las carencias de los tinerfeños. La falta de empeño durante la primera parte pasó factura en el resultado final. Durante el segundo periodo, con Nano y Joao en el campo, los tinerfeños se empeñaron más en la búsqueda del gol pero el portero visitante Álvaro Fernandez se encargó de que éste no subiera al marcador tinerfeño.

José Luis Oltra volvió a sacar defensa en cuatro con Cámara en la derecha sustituyendo al lesionado Luis Pérez, Camille por la izquierda como viene siendo habitual en las últimas jornadas y en el centro e la defensa Alberto Jimenez que volvía a la zaga tras su partido de sanción, acompañado por Carlos Ruiz en sustitución de Jorge Sainz que cumplía ciclo de cinco amarillas.

Por delante de la defensa Luis Milla y Undabarrena; en bandas Suso con Montañés, que volvía al once tras su largo periodo de lesión, y arriba en la búsqueda del tan necesitado gol, Malbasic con Naranjo.

Comenzó el partido el Tenerife con ganas y así llegó en varias ocasiones a crear peligro en la meta defendida por Álvaro Fernández, primero en sendos disparos de Filip Malbasic y luego con un chut de Milla que atajó bien el meta extremeño.

A partir de ahí el Extremadura pareció despertar del letargo del inicio del partido y comenzó a frenar las tímidas intenciones de los isleños comandadas primcipalmente por Luis Milla y Undabarrena, perdiendo intensidad, lo que fue aprovechado por los extremeños que llegaron en varias ocasiones y cerca estuvieron de hacer algún gol; Chuli en varias ocasiones a punto estuvo de conseguirlo.

Más adelante vendría una acción innecesaria de Naranjo que se traduciría en la quinta amarilla para el delantero onubense y lo deja sin posiblidades de participar en el Derby frente a la UD Las Palmas la próxima jornada.

A renglón seguido el Heliodoro gritaría el gol en un disparo de Montañés que impactaría en el lateral de la red. Acto seguido, tras una buena acción de Suso, éste pone el balón en el área a Naranjo que estrella su disparo contra un defensa rival; fue la acción más clara del primer periodo.

En la segunda parte el técnico Tinerfeño dió entrada a Nano Mesa en sustitución de Montañés, dando a los isleños más continuidad y agresividad en el ataque y generando varias ocasiones de gol. La fortuna ayer no estuvo aliada con el delantero chcharrero. Luego le llegó el turno a Joao sustituyendo a Suso y buscando la frescura que necesitaba Oltra para lograr el gol. En una de sus primeras acciones, fue empujado dentro del área en una clara acción de penalty que no señaló el colegiado Castellano Manchego Oliver de la Fuente. El Tenerife y su afición se desesperaba buscando el gol que no llegaba y acercándose a los minutos finales del encuentro Willy puso el susto en una acción que supo salvar Dani Hernández.

En los últimos minutos Tyrone sustituye a Cámara y en una acción entre Naranjo y Malbasic que éste cede a Nano remató algo forzado siendo la última acción del partido.

Una vez más José Luis Oltra, que lo da todo, no logra encontrar esa "tecla" que hagas que los suyos conviertan el juego en gol.

Esta semana el CD Tenerife tendrá que olvidar todo lo anterior y centrarse en el partido frente a a UD Las Palmas al que llega sin su delantero Naranjo.