Previa FC Barcelona - Tottenham Hotspur: deberes hechos y por hacer

Aunque la época de exámenes esté cada vez más cerca para los estudiantes, a quien parece pillarle el toro es al Tottenham Hotspur. El equipo londinense llega a la sexta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones empatado a puntos con el Inter de Milán y con la difícil misión de asaltar, nada más y nada menos, que el Camp Nou.

El FC Barcelona, que sí que tiene los deberes hechos, afronta la última jornada con el mero trámite de dar una buena imagen ante su afición en una competición que este año les ilusiona más que nunca. Con todo el pescado vendido por parte de su equipo, Ernesto Valverde plantea un once con varios de los no habituales, para así poder dar descanso a los pesos pesados del vestuario.

Aunque el grupo parezca una olla a presión a falta de una jornada, el Tottenham podría permitirse el lujo de clasificarse empatando contra el Barça o incluso perdiendo, siempre y cuando se repita el mismo resultado en el choque entre el Inter y el PSV en el Giuseppe Meazza.

Turno para los menos habituales

Con 13 puntos y con la clasificación como primero de grupo ya en el bolsillo, el FC Barcelona no se juega nada en la fecha final de la liguilla de la Champions, por lo que Valverde introducirá novedades en un once en el que varios suplentes contarán con protagonismo. Aún así, el míster azulgrana pondrá a algunos de sus jugadores franquicia para no decepcionar a su público.

Valverde dará descanso a algunos titulares | Foto: Noelia Déniz (VAVEL.com)

Varios de los jugadores de la primera plantilla se encuentran entre algodones, lo que hará al técnico cacereño alinear incluso a algún futbolista del filial, como Aleñá o Miranda. La nueva sensación de la cantera, Riqui Puig, no ha entrado en la convocatoria. Sí lo ha hecho el portero holandés Jasper Cillessen, del que se prevé una más que posible titularidad a pesar de ser catalogado como "el portero de la copa".

Mucho que ganar y mucho que perder

El Tottenham parte con ventaja ante su rival por la clasificación, el Inter. Son segundos, empatados a siete puntos con los neroazzurri. El gol average permite a los Spurs situarse por delante, pues ganaron en Wembley por la mínima y sin encajar ningún gol (1-0), mientras que en Milán perdieron (2-1), pero consiguieron anotar.

Los londinenses se juegan la vida en este partido, pues de él depende el devenir de la temporada. En los últimos años, han ido formando una equipo para llegar lo más lejos posible en la UEFA Champions League y todo lo que no sea superar la fase de grupos se catalogará de fracaso. Si la plantilla del Barça ha sido mermada por las lesiones, la de Mauricio Pochettino no iba a ser menos. Hasta siete futbolistas se encuentran en este momento en la enfermería. Davinson Sánchez, Lamela, Foyth, Trippier, Moussa Dembélé, Wanyama y Janssen no podrán ser de la partida.

Antecedentes

Aunque Barcelona y Tottenham son dos de los equipos con más nombre en Europa, pocas veces el destino ha querido unirlos en la máxima competición. De hecho, la de esta temporada ha sido la primera vez que culés y spurs se han visto las caras. De vez en cuando, en algunos amistosos de verano, sí que se han podido ver encuentros entre estos dos colosos, pero no de manera oficial.

Temporada Local Resultado Visitante 2018/19 Tottenham 2-4 Barcelona

Declaraciones de los entrenadores

Valverde en la rueda de prensa previa al partido | Foto: Noelia Déniz (VAVEL.com)

Ernesto Valverde (FC Barcelona):

"Esperamos un partido duro frente al Tottenham porque son muy fuertes física y táticamente y se juegan la clasificación".

"Buscaremos la victoria reconociendo lo bueno que es el rival, pero respetamos la competición y los equipos implicados".

"Es verdad que mañana habrá algún cambio, porque ya estamos clasificados y daré algún respiro porque hemos jugado un partido importante el sábado. Sé que el Tottenham reservó algunos jugadores como Harry Kane".

Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur):

”Vamos a jugar contra el Barça, no me centro en el once que puedan presentar, son el Barça juegue quien juegue. Todos tienen una gran calidad con nombres distintos y diferentes cualidades, pero todos son fuertes y querrán ganarnos".

“Nosotros queremos hacer algo importante y tenemos que tener la mentalidad adecuada, no pensar en nada más, sólo en nuestro partido y en cómo hacer bien las cosas. Contra el Barça es normal que te cueste tener el balón, es difícil quitarle la posesión, pero para eso hay que trabajar tácticamente".

“Para mí será especial clasificarnos por estar en el Tottenham, no por haber estado en el Espanyol o por ser un perico”.

Arbitra Milorad Mazic

El colegiado serbio Milorad Mazic será el encargado de arbitrar la contienda del Barcelona - Tottenham. Se trata de un árbitro con gran experiencia internacional, ya que ha pitado encuentros del Mundial de Rusia 2018 y de Brasil 2014. Además, fue designado para la final de la Champions League de la temporada pasada. En 2013 ya dirigió un encuentro del Barça, el que jugó en la fase de grupos contra el Milan en el Camp Nou (3-1).

Convocatorias

FC Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Busquets, Denis Suárez, Coutinho, Arthur, Suárez, Messi, Dembélé, Cillessen, Lenglet, Jordi Alba, Munir, Vidal, Vermaelen, Aleñá, Miranda

Tottenham Hotspur: Lloris, Vorm, Gazzaniga, Rose, Alderweireld, Vertonghen, Walker-Peters, Aurier, Davies, Winks, Nkoudou, Dier, Sissoko, Dele Alli, Eriksen, Son, Kane, Llorente, Lucas Moura

Posibles alineaciones

FC Barcelona: Cillessen; Semedo, Lenglet, Vermaelen, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Arthur; Coutinho, Messi, Munir.

Tottenham Hotspur: Lloris; Davies, Vertonghen, Alderweireld, Aurier; Dier, Sissoko, Eriksen, Alli, Son; Kane