Clément Lenglet: "Afrontamos el partido como siempre, para ganar y para dar buena imagen al estadio"

Antes de afrontar la sesión preparatoria previa al último compromiso correspondiente a la fase de grupos de la UEFA Champions League, el defensa central galo, Clément Lenglet, compareció en la sala de rueda de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper para hablar sobre el rival, sus sensaciones y lo conseguido hasta ahora en todas las competiciones, siendo su primera temporada en Can Barça.

Sobre lo que se espera del partido, teniendo en cuenta que el conjunto británico se juega el pase a los octavos de final junto al Football Club Internazionale Milano de Luciano Spalletti, Clément Lenglet ha comentado: "Afrontamos el partido como siempre, para ganar y para dar buena imagen al estadio. Es importante porque es de Champions. Hay que disfrutar de él porque hay pocos de Champions durante el año".

Después de que su compatriota, Ousmane Dembélé, haya copado todos los focos de atención después de haberse retrasado en otro entrenamiento, los medios de comunicación le preguntaron por su opinión y Clément Lenglet respondió valorando el buen rendimiento que el jugador demuestra a pie de campo: "No he hablado con mis compañeros de lo que ha pasado. No he visto a Ousmane aún y no tengo mucha idea de lo que pasa. Lo que me importa de él es lo que pasa en el campo y lo está haciendo bien. Ante el Espanyol metió un gol y dio una asistencia e hizo un gran trabajo".

Sobre la situación que está viviendo, teniendo en cuenta que sigue reemplazando a su compañero, Samuel Umtiti, todavía en la enfermería culé, Clément Lenglet ha comentado: "Estoy contento de los minutos que tengo. Es difícil jugar en un club como el Barcelona y de momento juego muchos partidos. Puedo hacer más, pero estoy contento con el nivel que estoy dando".

Por último, el central galo habló sobre el buen rendimiento de la defensa, teniendo en cuenta que en los dos últimos partidos no han encajado goles: "Estamos contentos de no haber recibido goles. Es un tema muy importante para lo que viene y para ganar cosas. Hemos sufrido en los dos partidos porque es difícil dominar durante 90 minutos y cuando lo hemos dominado, lo hemos hecho con solidez".