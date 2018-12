Jandro Orellana: "Ahora queda lo mejor"

El Juvenil A del Fútbol Club Barcelona consiguió, no sin esfuerzo, clasificarse para la fase eliminatoria de la UEFA Youth League. Defendiendo campeonato, los azulgrana iniciaron el torneo con una fase de grupos muy complicada, que finalmente han solventado con nota. No obstante, el último partido ante el Tottenham en el Miniestadi no pudieron ganarlo, cayendo por 2-0 ante un equipo inglés que mostró una muy buena imagen.

Tras los 90 minutos, Jandro Orellana, futbolista azulgrana, atendió a los medios de comunicación para ofrecer su análisis de lo sucedido en el verde: "En la primera parte nos ha costado un poco. Sabíamos que ellos necesitaban ganar para estar en la siguiente fase. Hemos intentado presionar arriba, pero hemos dejado demasiado espacio entre líneas y eso nos ha perjudicado, ellos lo han sabido aprovechar y hemos sufrido un poco más. En cambio, en la segunda parte hemos corregido eso, hemos tenido más dominio para llegar con más claridad al área rival".

Pese a la derrota, el centrocampista se ha mostrado optimista y ambicioso de cara a los que le viene al equipo. El FC Barcelona llega a las eliminatorias con la ilusión de conseguir revalidar el título cosechado la temporada pasada. Dos años atrás, los azulgrana se quedaron con la miel en los labios, por ello tanto entrenadores como directivos saben de la importancia que tiene un torneo que sirve para catapultar al club hacia lo más alto.

"Lo más positivo es pasar como primeros de grupo y a ver ahora en la siguiente fase. En general hemos hecho una fase muy completa a la par que bonita. Ahora queda lo mejor", concluyó Jandro.

El Barça volverá a centrarse en los compromisos ligueros, que es la competición de la regularidad. Ahí Denis Silva es donde desarrolla su mayor trabajo en la formación de futbolistas que en un futuro no muy lejano tienen que contribuir al crecimiento tanto del FC Barcelona B como del primer equipo de la entidad.