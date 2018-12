¿Qué fue de Soldado?

Roberto Soldado estuvo poco en Pamplona, pero con un año le bastó para marcar diferencias. Osasuna llegó hasta semifinales de la UEFA y fue máximo goleador del club. Después de dejar el equipo, no olvidó en ningún momento lo que fue su casa y lo recuerda con cariño.

Comienzos en el Real Madrid

Roberto Soldado comenzó a jugar al fútbol en el equipo de su colegio Don Bosco. El Real Madrid fue consciente del nivel del delantero y con 14 años fue fichado para las categorías inferiores del club madrileño. En la temporada 2002/03 debutó con el Real Madrid B y con mucho éxito: anotó siete goles en el primer año, 16 en el segundo y 21 en el tercero. Además consiguieron llevar al equipo a la Segunda División. En la Copa del Rey de 2004/05 debutó con el primer equipo frente al Tenerife. Siguió en el Castilla, pero el primer equipo lo llamaba de vez en cuando. En la siguiente campaña fue el segundo máximo goleador de Segunda.

Cedido a Osasuna

En 2006 fue cedido a Osasuna y fue el máximo goleador del equipo. En total anotó 11 tantos. Estuvo en el club navarro en lo que posiblemente el mejor momento de la historia rojilla. Los de Pamplona en esa temporada consiguieron llegar a semifinales de la Copa de la UEFA. Uno de los recuerdos más bonitos que tiene la afición de él es el hat-trick que anotó en 2007 frente al Levante.

En el club navarro Soldado guarda buenos recuerdos y siempre ha mostrado su apoyo por redes sociales. Cuando Osasuna bajó a Segunda, el delantero escribió en redes sociales recordando la temporada que estuvo en Pamplona.

Getafe y Europa League

En 2008 el Getafe fichó a Soldado por seis millones. Esa temporada el equipo no rindió bien y el objetivo principal pasó a ser conseguir como sea la permanencia. A pesar de eso, el delantero marcó 16 goles siendo máximo goleador del equipo. El siguiente año el Getafe quedó sexto clasificándose para jugar la Europa League. Les eliminaron en la semifinal frente al Sevilla y Soldado anotó cuatro goles en cuatro partidos.

Valencia

El Valencia pagó diez millones por el fichaje de Soldado en 2010. No empezó de la mejor manera, pero el final fue muy bueno y consiguió ser el máximo goleador del equipo. En siete partidos anotó once goles. En la temporada 2011/12 disputó 32 partidos y marcó 17 dianas. Gracias a los tantos, recibió el Trofeo Zarra y fue el sexto máximo goleador de Primera. En 2013 se convirtió en el primer jugador español en anotar un hat-trick en La Liga de Campeones.

Después...

En 2013 voló a Inglaterra para jugar con el Tottenham, por 30 millones. Ahí no tuvo sus mejores años y no consiguió los datos goleadores de los anteriores años. Dos años después Soldado fichó por el Villarreal por diez millones. En el equipo valenciano marcó nueve goles. Hoy en día, Soldado juega en el Fenerbahçe Spor Kulübü por cinco millones. La temporada pasada marcó nueve dianas en 26 partidos. Esta temporada ha jugado seis encuentros y aún no ha conseguido alcanzar la portería.