Semedo, baja de última hora ante el Levante

La mala suerte vuelve a cebarse con Nélson Semedo. El lateral portugués ha sido descartado por Ernesto Valverde para el partido que les enfrenta al Levante UD en el estadio Ciutat de Valencia por unas molestias en su rodilla izquierda. El club lo ha comunicado una hora antes del encuentro y la gravedad de la lesión queda pendiente de las pertinentes pruebas médicas, que las realizará el equipo médico en la ciudad de Barcelona.

La baja del ex del Benfica obliga al míster azulgrana a presentar un once de circunstancias. El FC Barcelona forma ante el conjunto granota con un 3-4-3, en el que Thomas Vermaelen, el más beneficiado, vuelve a la titularidad. Valverde no había utilizado este sistema en su etapa como entrenador blaugrana, pero es la única solución posible, pues, el otro lateral derecho de la plantilla, Sergi Roberto, también se encuentra entre algodones.

La enfermería está que echa humo. El Barça afronta en Valencia un partido que ya de por sí es complicado -el Levante es octavo en la tabla-, pero si a ello se le suman las bajas que acumula el cuadro azulgrana, a la que se añade la de Semedo, la dificultad es aún más amplia.

Por suerte para Valverde, el '20' del Barça está en vísperas de volver, por lo que la baja del luso podrá ser rápidamente mermada. Semedo, que se había hecho con la titularidad y se sentía importante, se pierde su octavo partido de la temporada. Las causas habían sido diversas, pero, sobre todo, por decisión técnica.

El lisboeta suma, hasta la fecha, 742 minutos en LaLiga, donde había disputado hasta 10 partidos, siendo titular en nueve de ellos. A estas alturas de campaña, sus minutos son ya la mitad de los que disputó el curso pasado en el cómputo global.