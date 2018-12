Victoria discreta del Mérida

El Mérida se despide del Estadio Romano en este 2018 con victoria ante un correoso Atlético Pueblonuevo, que venía de empatar ante el CD Coria (0-0).

El partido comenzaba con un Mérida muy lanzado en ataque, trenzando buenas jugadas en área rival y abriendo las bandas. Fruto de ello llegó el primer gol emeritense en el minuto 17, obra de un buen Antxón Muneta, que recogió un rechace del portero visitante tras un disparo de Cristo.

A partir de ahí el Mérida siguió buscando su segundo de la tarde, pero se vio truncado con un gol del Pueblonuevo en el minuto 39, que lograba materializar Juanan, logrando pasar el balón por encima del portero Javi Sánchez, que se mostró dubitativo en la salida.

Terminada una buena primera parte de los locales, al Mérida no le quedaba otra que ir a por el partido en la segunda mitad, y así fue en los primeros veinte minutos, saliendo igual de lanzado en ataque que al inicio del partido. Fue en el minuto 46, cuando Álex Jiménez, por mediación de un córner provocado por un disparo de Joaqui Flores, puso el segundo para los suyos, tras empujar en la misma línea de gol un cabezazo de Juanjo Chavalés.

Tras el segundo gol, el Mérida buscaba cerrar el partido, y pudo hacerlo en una clara ocasión de Joaqui Flores en el minuto 60, donde recibió solo un balón desde el lateral de Cristo, y teniendo todo a su favor, remató con demasiada fuerza y el balón se marchó fuera inexplicablemente.

A partir de ahí, el Pueblonuevo no se arrugó, y lejos de encerrarse, lo que hizo fue buscar el empate, teniendo más oportunidades en el último tercio del encuentro, intentándolo mediante centros laterales, contraataques y faltas cercanas al área. En esta situación, el Mérida se descompuso en el medio del campo, no encontrando el equilibrio necesario para acabar el partido sin pasar apuros, pero no fue así, ya que los emeritenses acabaron pidiendo la hora.

Con esta victoria, en donde lo más importante fue sumar tres nuevos puntos, el Mérida sigue segundo con 41 puntos, a uno del líder CP Cacereño, mientras que por la cola está a tres puntos del CD Coria (3º) y Moralo CP (4º), ambos con 38 puntos.

El Mérida cerrará la primera vuelta del campeonato ante el CD Calamonte, el sábado 22 en el Municipal de Calamonte a las 16:15 horas, que perdió su encuentro ante el CD Coria (2-0), y que se sitúa decimoquinto con 18 puntos.