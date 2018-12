Pesic: "Tenemos que reaccionar, no solo en los resultados sinó en el juego"

Svetislav Pesic compareció este miércoles ante los medios en la previa del choque de Euroliga ante el Kirolbet Baskonia, en el que el Barça Lassa espera empezar a volver a la buena dinámica del inicio de temporada. Tras sendas derrotas en los últimos encuentros, con una pérdida de sensaciones, el conjunto azulgrana necesita una victoria y una mejoría de juego para recuperar la senda de las victorias. En la previa, el entrenador azulgrana ha hecho referencia al próximo choque, insistiendo en la importáncia de cimentar la mejora a través de una mejora en el juego.

Pesic ha destacado la dificultad que entraña competir en todos los partidos de la Euroliga: "El baloncesto no són los partidos contra el Madrid. Son el mejor equipo de Europa, con jugadores con mucha experiencia. No ha cambiado nada respecto a cuando ganamos al Madrid, hemos seguido con las mismas ideas pero hay cambiar cosas. Hemos jugado trece partidos fuera, y afecta mentalmente y físicamente. Contra Olympiacos, un equipo histórico, teníamos que jugar los 40 minutos al máximo."

Por otro lado, el técnico azulgrana ha hecho referencia al próximo choque ante el Kirolbet Baskonia, y ha hablado sobre lo que debe mejorar su plantilla: "Contra Baskonia y los siguientes partidos tenemos que dar un primer paso, no podemos querer ir más allá. Hay que estar bien en defensa, sobretodo en los rebotes. Hay que coger confianza, y esperamos a un equipo muy agresivo, no solo en defensa. Necesitan una victoria y juegan en casa, necesitaremos jugar un partido muy físico y con mucha concentración y actitud ganadora."

El entrenador serbio ha hablado también de como puede salir el conjunto azulgrana de la mala situación que atraviesa: "Juntos podemos encontrar una situación para competir y ganar. No me gusta hablar de ganar, sinó mejorar en el juego y las sensaciones. Hay que reaccionar, pero no sólo ganando sinó en el juego. Ganar un partido y mejorar no es así de simple, es un proceso largo para cada equipo. Tenemos que mirar en lo que fallamos y estar a la altura en momentos decisivos."

En su comparecencia Pesic también ha destacado que: "No tenemos que buscar excusa. Necesitamos que trabajar para mantener y mejorar las dinámicas. Nos está faltando continuidad y somos conscientes de ello. El baloncesto es un balance entre defensa y ataque, y los hay que dar imporáncia a eso. Siempre se analiza mucho, pero sabemos lo que tenemos que hacer para salir de esta". Por último, el técnico culé ha hablado del estado de Pau Ribas, que no ha estado presente en los últimos compromisos: " No está bien físicamente, ha salido de la lesión, pero ha arrastrado problemas gástricos. Ha adelgazado cuatro quilos. Esperaremos a que esté al máximo nivel", ha reconocido.