Kevin Prince Boateng: "Al Barça no se le puede decir que no"

Acompañado de los miembros de la secretaría técnica del FC Barcelona Eric Abidal y Jordi Mestre, el mediático futbolista Kevin Prince aparecía a las 13:00 horas en la sala de prensa Ricard Maixenchs para poner el broche final a su primer día como jugador azulgrana. Lo hizo tras saltar por primera vez al Camp Nou ante la presencia de medio millar de aficionados y firmar su contrato que le acredita como nuevo refuerzo azulgrana al menos para lo que resta de temporada.

"Estoy muy contento de estar aquí. Quiero triunfar y ganarlo todo", estas eran las primeras palabras del futbolista ghanés como jugador del FC Barcelona, club al que llega tras una amplia experiencia en las grandes ligas europeas, en forma de cesión de un millón de euros y con una opción a compra de 8 millones. El experimentado delantero centro contó así su marcha de su último equipo, el Sassuolo: "Era un grupo fantástico, y me supo mal dejarlos. Pero la oportunidad era irrechazable. Al Barça no se le puede decir que no, y tanto mi agente como yo, no dudamos en venir". En este sentido explicó lo que supuso la noticia del interés culé: "Es una gran ilusión. Es un honor que un club como el Barça se interesen por mí, es un sueño poder vestir esta camiseta".

Por su parte, Éric Abidal explicó los motivos de la elección del ghanés: "Cuando Munir nos dijo que quería irse, empezamos a buscar alternativas. Buscábamos a alguien con experiencia en las grandes ligas, y Prince cumplía con lo que buscábamos". Por su parte, Boateng valoró su incorporación, y habló así de su previsible rol en el club culé: "Vengo aquí a ayudar en lo que pueda, aportar experiencia. Aún no he podido hablar con el cuerpo técnico, pero estoy dispuesto a lo que se me pida".

Por otro lado, habló de la posibilidad de compartir la punta de ataque junto a Leo Messi y Luis Suárez: "Son los dos mejores delanteros del mundo. Siempre disfruto viéndolos por televisión, y compartir equipo con ellos es un verdadero sueño". En este sentido, habló de su rol ofensivo: "No es mi posición natural, pero a los 32 años me he ido acomodando en la posición de nueve. Trataré de adaptarme a lo que se me pida", aclaró.

El ghanés valoró también su estado de forma, dejando claro su voluntad de seguir tras la cesión: "Quiero jugar. Mi objetivo es jugar aquí por muchos años más. Estoy muy bien físicamente". Boateng, analizó también su vuelta a España tras su paso por Las Palmas hace dos temporadas: "Siempre es más difícil cambiar de liga, pero puedo decir que España es mi casa, y estoy muy feliz de volver". Sobre la Liga Santander, quiso añadir: "Es la Liga más importante del mundo. Se juega el fútbol más bonito y hay los mejores jugadores".

Boateng, quiso también referirse a lo que significa vestir los colores azulgrana a nivel personal y para su familia: "Quiero que mis hijos me vean como un ídolo, y eso supone sacrificio y trabajo. Es un sueño jugar en este club".

Por su parte, Jordi Mestre se posicionó así acerca los posibles movimientos que pueda deparar el mercado. El secretario técnico fue preguntado por las posibles salidas de Malcom y Denis Suarez y la llegada de futbolistas como el centrocampista del Ajax Frenkie De Jong: "Estamos abiertos a posibles escenarios, y atentos al mercado". Sobre el neerlandés afirmó: "Sabe el interés de los clubes. Vamos a esperar. Todo el trabajo que estamos haciendo es información del club".

Finalmente, tras declaraciones de años atrás difundidas por algunos medios sobre su preferencia por el Real Madrid, el futbolista ghanés aclaró antes de abandonar la sala de prensa: "Soy jugador del Barça y el mejor jugador del mundo es Messi".