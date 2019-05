Sergio Sánchez: "Llego en muy buenas condiciones al final de temporada"

Tras cumplir un partido de sanción, Sergio Sánchez volvió al eje de la zaga en el partido contra el Numancia. Pese a no completar una gran actuación, el defensa central se mostró contento tanto por la victoria como por el realizado por los suyos. El ex del Espanyol sería el encargado de atender a los medios en rueda de prensa.

En primera instancia, el barcelonés, conocedor de su historial de lesiones, destacó temporada a nivel individual. “Tuve la lesión en Málaga, he ido intentando ayudar al equipo según he podido físicamente y ahora me encuentro bien. Quizá sea la temporada en la que mejor me encuentro”. Confirma que en el partido de su vuelta, contra el Oviedo en el Tartiere, tuvo que acortar su recuperación y que disputó el encuentro “no estando al 100%. Pero intento siempre ayudar lo máximo posible. Ahora me encuentro al cien por cien. Llego en muy buenas condiciones al final de temporada”.

Preguntado sobre el ascenso a LaLiga Santander, Sergio comentó lo que tanto Cervera como otros de sus compañeros han comentado en varias ocasiones. “El equipo lo va a intentar. El objetivo real ya habiendo conseguido la permanencia es intentar quedar lo más arriba posible para intentar ascender a Primera. Es un objetivo ilusionante, donde no tenemos ninguna presión, no tenemos obligación. Es una ilusión bonita y con toda esa ilusión vamos a intentarlo”.

Para lograrlo, sabe que el equipo debe de seguir siendo fiel a su estilo y afrontar la última recta del campeonato, donde los amarillos tendrán que jugar hasta con cinco rivales directos, de la mejor manera posible. “Hemos pasado un tramo de liga en la que, por nuestra forma de jugar nos cuesta llevar el peso del partido y han llegado equipos necesitados y se encierran. Eso lo acusamos. Ahora nos enfrentamos con los de arriba y creo que el grupo es consciente de que hay que jugar a lo que somos muy buenos. Si no se consigue algo más no es un fracaso, el fracaso sería no intentarlo. El futbolista es futbolista para eso”.

Por último, el futbolista habló sobre el próximo rival, el Rayo Majadahonda, de quien comentó que es “un rival difícil porque juega muy bien entre líneas. Aquí nos puso en problemas, aunque ganamos. Todos los rivales son difíciles porque todos se juegan algo. Tenemos a un míster que sabe interpretar bien la Segunda, los rivales, tiene claro el potencial que tiene el Cádiz. Cuando el Cádiz juega a lo que sabe es un gran equipo”.