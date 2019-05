Alexander-Arnold: "Cualquier cosa es posible en Anfield"

El jugador de la plantilla del Liverpool que se ha encargado de representar a su equipo en rueda de prensa llevada a cabo en Anfield ha sido Alexander-Arnold. El lateral derecho fue cuestionado, entre otras cosas, sobre el resultado de la ida y de la dificultad de enfrentarse ante un jugador como Leo Messi.

"Sabemos que será muy difícil y hay que ser realistas"

Sobre el Barça y el partido de ida, esto dijo el futbolista inglés: "Acabamos en general decepcionados con el resultado de la ida, pero como rendimiento fue uno de los mejores de la temporada. Fue algo extraño. No hemos tenido muchos resultados así en esta temporada. Estoy seguro de que el Barcelona vendrá aquí con respeto por nosotros. No muchos equipos van al Camp Nou y dominan".

También explicó como debe salir su equipo para intentar lograr la hazaña de la remontada: "Como equipo tenemos que salir y ser intrépidos y no frenarnos. Esa es la única manera de conseguir algo. Si nos quedamos atrapados en el temor de sus jugadores, entonces no lograremos nada". A lo que añadió: "Tanto en la liga como en la Champions League hemos sido realmente fuertes, no hemos perdido en la liga aquí. Hemos tenido contratiempos en la Champions esta temporada, pero tenemos un vínculo especial con esta competición".

Además, tuvo tiempo para hablar de la baja de Mohamed Salah: "No será tan extraño no tener a Salah delante de mí mañana. Entrenamos con diferentes formaciones, no es que no esté acostumbrado a no jugar con él. Estoy seguro de que el que venga se entenderá con los otros jugadores. Se trata de versatilidad y profundidad de plantilla".

Alexander-Arnold, jugador del Liverpool. FOTO: Noelia Déniz

“Probablemente, el mejor del mundo”

Alexander-Arnold fue cuestionado sobre dos jugadores azulgranas: Leo Messi y Philippe Coutinho. Acerca del argentino, se deshizo en elogios, comentando: "Probablemente el mejor del mundo. Será una batalla muy dura, lo mantuvimos tranquilo durante 88 minutos en la ida y aun así hizo algo especial. Demuestra que debes concentrarte contra él durante los 90 minutos. No puedes tener miedo de parecer tonto ante él".

Más tarde no dudó en alabar al ex jugador del Liverpool: "Coutinho es realmente rápido, puede ir a ambos lados, es importante no dar a ese tipo de jugadores demasiado espacio y respeto. Será importante presionar a sus jugadores y recuperar el balón lo más alto posible".