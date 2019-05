Zidane: "La derrota del Barça no hace mejor la temporada del Madrid"

La temporada va echando el telón para alegría de la plantilla blanca. Tras un año desastroso sin opción a ningún título y con un banquillo por el que han pasado tres entrenadores, el Real Madrid espera hacer borrón y cuenta nueva. Los de Zinedine Zidane disputarán este domingo la jornada 37 de LaLiga Santander y visitarán a la Real Sociedad en Anoeta a las 18:30 horas.

Los blancos buscan su primera victoria fuera de casa desde la llegada del técnico galo tras haber cosechado dos empates y dos derrotas fuera de casa, ante el Valencia (2-1), el Leganés (1-1), el Getafe (0-0) y el Rayo Vallecano (1-0). En cambio, la Real Sociedad, octavo en la clasificación busca meterse en los puestos de Europa League.

Zidane atendió a los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva en Valdebebas en la rueda de prensa previa al encuentro entre los vacos y los merengues. “Las sensaciones son buenas, porque es otro partido donde vamos a jugar contra un equipo que le gusta jugar. Va a ser un buen partido de fútbol”, decía 'Zizou'

Después de la eliminación del FC Barcelona en la Liga de Campeones, Zidane incidió en la importancia de ganar la Liga, además de la Champions: “Todos los títulos son importantes. Es muy complicado ganar la Champions y sabemos que lo que hicimos ha sido impresionante. De los cinco años, hemos ganado cuatro Champions y es especial. Ha sido muy complicado y difícil hasta el último minuto y este año es muy complicado ganarla. La Liga es el día a día y te permite estar bien en los demás títulos”.

Con el adiós del Barça en la competición europea, llegaron las críticas a técnico azulgrana, Ernesto Valverde, el cual Zidane ha defendido: “Lo que ha hecho hasta ahora lo ha hecho fenomenal, no soy quien para decir si es justo o no. Es su trabajo y no podemos dudar de lo que ha hecho”.

De las declaraciones del representante de Gareth Bale sobre una posible reunión de Zidane con el jugador en el que le habría dicho que no cuenta con él para la próxima temporada, el entrenador merengue matizó que no quería contestar: “Yo soy el entrenador del Madrid y él hace su trabajo. Lo que me preocupa a mi es el partido de mañana”.

El técnico francés mandó un mensaje a la afición de cara a la próxima temporada: “Nosotros siempre vamos a pensar en hacer las cosas bien. Hemos ganado muchas cosas y la historia de este club siempre va a crecer y hacer las cosas mejor. Yo como entrenador quiero transmitir a la afición que el próximo año vamos a tener muchas ilusiones de ganar muchas cosas”.

Por último, Zidane fue preguntado por la poca continuidad que está teniendo Marcos Llorente desde su llegada, a lo que el francés contestó: “Antes de hablar con Marcos, lo que yo decía hace un mes es que Marcos siempre me ha encantado como jugador y necesita jugar después de dos años aquí porque se lo merece. Marcos no ha tenido continuidad porque hay muchos jugadores importantes. Pero conmigo sí ha jugado menos que otros, pero no podemos cambiarlo. Dentro de una plantilla de 23 jugadores siempre hay jugadores que van a jugar menos”.