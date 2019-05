Previa Córdoba - Osasuna: los navarros pelearan para ser campeones

El conjunto navarro se enfrentará al Córdoba el viernes. Será un partido entre dos equipos en situaciones completamente diferentes: mientras que Osasuna ya es matemáticamente equipo de Primera, el Córdoba lo es de Segunda División B. Los rojillos llegan motivados después de ganar en casa contra Las Palmas y certificar el ascenso después de empatar contra el Cádiz. El Córdoba, en cambio, empató contra el Rayo Majadahonda en un partido sin goles.

Osasuna ya es equipo de la Primera División y ahora tiene otro objetivo: conseguir el campeonato. El club navarro lleva catorce jornadas consecutivas siendo líder y el viernes le bastará para acabar la temporada en lo más alto. Sumar será importante para los de Arrasate, en ese caso quedarán líderes a falta de una jornada. Sería la primera vez que Osasuna consigue este título, también sería su primer título.

El partido no será nada fácil para el club navarro. El Córdoba es uno de los equipos descendidos, pero en los últimos partidos ha demostrado que no por eso no sabe competir. Después de certificar el descenso, el Córdoba no ha perdido. En el último partido empató frente a un Majadahonda que se jugaba mucho. Hace dos jornadas, en casa, ganó a un Nàstic también descendido y consiguió la victoria con un 4-3.

Los de Arrasate llegan muy fuertes a Córdoba, por muchas razones. Osasuna suma nueve jornadas sin perder, desde el partido en Tenerife los rojillos no pierden. Además acaban de conseguir el ascenso, y cuentan con la motivación y seguridad que eso supone. El objetivo del ascenso ya lo han logrado pero ahora tienen otros dos y uno de ellos podría cumplirse este viernes, el de ser campeones que se cumplirá sumando. El último podrán cumplirlo el próximo partido contra el Oviedo en casa, este último objetivo es acabar la temporada invictos en El Sadar.

Osasuna llegará con muchas bajas muy importantes, que causarán movimientos en el once y banquillo. Arrasate no podrá contar con Roberto Torres y Mérida, ambos castigados por sanción. Dos bajas más que importantes, los dos jugadores han sido titulares durante toda temporada e imprescindibles en el campeonato. A estas bajas se le suman las de Rober Ibáñez, Unai García e Íñigo Pérez, los tres están lesionados para toda temporada. Jagoba llegará con un once muy diferente al habitual, que podría tener la ausencia de Oier y David García. El entrenador rojillo ha confirmado la titularidad de Sergio Herrera, por lo que Osasuna contará con otro cambio más. Los dos navarros no han podido entrenar por molestias. Los que cuentan con menos minutos tendrán la oportunidad de saltar al césped y dar a Osasuna el campeonato.

Convocatoria del Córdoba. Foto: Córdoba

Convocatoria de Osasuna. Foto: Osasuna

