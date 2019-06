Cervera: "Yo no me voy a ir del Cádiz"

Tras la sesión matinal de preparación para el choque frente al Sporting, en el que los amarillos están obligados a ganar y a esperar resultados, Álvaro Cervera, técnico del plantel, ha pasado por los micrófonos de la Ciudad Deportiva El Rosal. El técnico amarillo que, según afirman varios periodistas, estaría dispuesto a dejar la entidad amarilla a final de temporada, ha querido, no solo hablar de la actualidad del equipo, sino también disipar las dudas sobre su continuidad.

Por ello, en primera instancia, el técnico amarillo quiso aclarar este aspecto. “no me iré nunca del Cádiz. Estoy en el sitio que quiero estar, donde estoy muy contento. Creo que quedan cosas por hacer aquí y yo no me voy a ir del Cádiz. Los entrenadores no sabemos ni cuando llegamos ni cuando nos vamos. Yo nunca me iré del Cádiz, más claro imposible. Yo no me voy a ir del Cádiz. Claro que es mucho más desafiante cada vez, pero entrenar al Cádiz es muy bonito”.

Con respecto al apoyo que recibe el club, Cervera afirmó que “se siente respaldado por el cuerpo técnico y por la institución. Creo que siempre se ha valorado el trabajo, más allá de si ha habido dudas en algún momento”. Además de ello, el técnico tiene contrato en vigor, algo que no piensa romper. “En un club de fútbol, los contratos están para cumplirse, pero también se pueden rescindir. Por mi parte, yo voy a seguir en el Cádiz. En global solo puedo hablar por mi parte, y esa es que voy a seguir. Al club habría que preguntarle, a principio de año creo que el objetivo era el que hemos cumplido”.

Del partido del Extremadura, el natural de Malabo lamentó la derrota y la dependencia de otros resultados para entrar en playoff. “Teníamos la oportunidad el martes de seguir dependiendo de nosotros mismos, no fue así, fallamos. Sabemos que hemos fallado. Lo lamentamos muchísimo porque hemos dado pie a depender de otros, que es lo peor que te puede pasar en el fútbol. Vamos a ir a ganar, es nuestra obligación intentar ganar todos los partidos y eso vamos a hacer”.

Aun así, ve al equipo recuperado y con ganas de revancha. “Yo lo veo bien. El equipo está bien. Fue un palo gordo, pero está bien. Viéndolo entrenar se ve que quiere una revancha y va a ir a por el final. No sé si vamos a ganar, pero estoy convencido que se va a ver un equipo aguerrido. Haremos todo lo posible. Cualquier partido que juegues no es lo mismo ganar que perder. Si al final no nos metemos, no nos vamos a acordar del partido del Sporting, sino del partido del martes como otros tantos. Intentaremos ganar porque es nuestra obligación, intentaremos hacerlo y puede pasar cualquier cosa”.

Además del partido contra el Sporting, los de Cervera estarán atentos a lo que ocurra en La Coruña, donde los gallegos se verán las caras con los cordobeses. “Tiene que pasar a favor lo que nos pasó el martes en contra. Fue un milagro el gol de ellos, el penalti del Depor de hace unas semanas. Tiene que pasarnos a favor lo que nos ha pasado en contra. Es difícil que el Córdoba pueda sacar un punto de Riazor, pero yo confío en que mi equipo pueda ganar en Gijón, eso sí”.