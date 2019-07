Javier Poves, presidente del nuevo club terraplanista

Javier Poves, nacido en Madrid, jugó en diversos equipos de su ciudad natal, como el Rayo Vallecano. En 2005 fue cuando llegó a la cantera rayista y lo hizo procedente del Atlético de Madrid. Además, militó en las filas de las Rozas y del Navalcarnero y, más tarde, fichó por el Sporting de Gijón. En este último únicamente disputó once minutos, pero estos supusieron su debut en la máxima categoría del fútbol profesional.

Tras su paso por la ciudad asturiana, el defensa madrileño decidió retirarse del mundo futbolístico a los 25 años convencido de que este es un nido de corrupción, dinero y muerte. Anteriormente, renunció a que el club gijonés le pagara mediante una transferencia bancaria, afirmaba no querer que se especulase con su dinero y se negaba a utilizar un banco, y devolvió el coche que el Sporting había regalado a cada uno de sus jugadores, además, añadía haber colgado las botas por motivos de conciencia: "Lo que he visto desde dentro demuestra que el fútbol profesional es solo dinero y corrupción. Es capitalismo, y el capitalismo es la muerte. No quiero ser parte de un sistema formado por personas que ganan dinero a costa de la muerte de otros en América del Sur, África y Asia. Para decirlo claro, mi conciencia no me deja seguir con esto", declaró el conocido como futbolista antisistema.

En 2014, Javier regresó al fútbol de la mano de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Dos años más tarde, en 2016, se unió al Móstoles Balompié como presidente de este cambiando así su nombre por Flat Earth, equipo al que se enfrentará el año que viene el Rayo Vallecano B, entre otros, con un fin: "Este club debe convertirse en algo mundial que represente una causa, que defienda la verdad. El fútbol, como bien sabéis, transmite como ningún otro deporte. A través de él podremos hablar al mundo sin temor. Para ello, he cambiado el nombre. A partir de ahora nos llamaremos Flat Earth F.C.", afirmó en su página web. Además, ve un futuro con un Flat Earth en la máxima categoría del fútbol de élite: "Esta guerra no la lidiare solo. Sé que todos estaréis ahí para conseguir el objetivo final, que no es otro que llevar a Flat Earth F.C. a Primera División. Tres categorías para ver caer al Real Madrid en el Bernabéu por un equipo que representa la verdadera libertad perdida en este mundo", concluyó el defensor de la idea de una tierra plana.