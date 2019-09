Paco Jémez: "Estamos en una muy buena línea"

El técnico canario habló antes del partido ante el Almería, equipo líder de la categoría de plata del fútbol de nuestro país, después de ganar cinco encuentros y empatar otro de ellos, sin ver la derrota en las seis jornadas que se han disputado, por lo que el conjunto franjirrojo recibirá a una plantilla que está en un gran momento en el inicio de la competición.

Un gran rival

Paco Jémez comenzó hablando sobre sus impresiones previas al choque que vivirá el barrio obrero madrileño, tema en el que comenzó señalando: “Es un rival complicado. Nadie va a liderar nada si no se hace bien las cosas. Ha gestionado bien sus ocasiones de cara al gol y ha habido partidos en los que ha estado diez o 15 minutos sin acercarse a la portería contraria”. No obstante, no fueron las únicas palabras del técnico, puesto que, entre otras cosas, añadió: “No necesita muchas ocasiones para hacer daño y es un equipo que es muy compacto”.

Después de tratar sobre el rival, habló sobre su equipo, diciendo: “Cada semana hacemos mejor las cosas y tenemos que encarar este partido como un partido muy importante, con algo más que tres puntos en juego”. De esta forma, trató de algunos de sus jugadores y aspectos sobre su plantilla.

Salieron varios nombres

“Álvaro está en un proceso de recuperación, en principio todas las pruebas médicas dan como resultado que no tiene nado, pero él sigue encontrándose con molestias”, comentó el técnico sobre los problemas que sufre Álvaro García. Tras ello, también habló de Saveljich, del cual señaló: “Es un jugador muy importante para mí. Cuando venga la semana siguiente, que hay muchos partidos en medio, la idea es repartir los minutos, porque estos son 42 minutos y hay que ahorrar fuerzas, aunque sea ahora que parezca que estamos al principio”.

Otro tema que trató Paco Jémez en sus declaraciones previas del partido ante el líder fue sobre la carga de trabajo en las próximas semanas, por lo que el canario destacó: “Intentamos que estos entrenamientos sean de recuperación. Tenemos un grupo de fisios y médicos espectaculares, que se dedican en cuerpo y alma al equipo”.

“A Andrés no lo considero una banda, le considero un mediapunta. No está en su sitio y no nos va a dar todo lo que nos puede dar. La idea era que saliese como falso interior y mucho tiempo en banda no puede estar”, señaló el técnico canario sobre el joven atacante que llegó a Vallecas en este último mercado de verano.

La afición

En los últimos momentos de sus declaraciones habló sobre la afición, un tema importante para el club franjirrojo, por lo que comentó que de su afición siempre espera lo mejor, que el ambiente no está siendo el idóneo, se respira crispación. Junto a ello dijo: “Cada uno es libre de ir al campo y hacer lo que quiera, pero para el equipo me gustaría otra cosa”. No obstante, también señaló: “Mañana espero un cambio y que se respire algo de tranquilidad y que van a ser fundamental para ganar al Almería”.

Estas fueron algunas de las palabras que declaró Paco Jémez sobre los diversos temas que trató antes de hacer frente a un gran partido en el Estadio de Vallecas.