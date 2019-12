Ernesto Valverde: "Tenemos que ganar con Messi o sin Messi porque es nuestra obligación"

Vuelve a rodar el balón en la máxima competición continental y a pesar de que el Fútbol Club Barcelona afronta el último partido de la fase de grupos habiéndose clasificado y habiendo obtenido el billete para estar presente en el sorteo de los octavos de final ocupando la primera plaza de uno de los grupos de la muerte, lo hace con un duelo interesante a la vista y sobre todo, para el Football Club Internazionale Milano de Antonio Conte, que se juega el pase estando empatado a puntos con el Borussia Dortmund de Lucien Favre.

Con toda la expedición azulgrana ya aterrizada en territorio italiano, Ernesto Valverde ha comparecido en la sala de rueda de prensa de San Siro para valorar el duelo europeo que su equipo disputará este martes, a partir de las 21:00 horas, y repasar algunos temas de actualidad relacionados con la entidad antes de dirigir la última sesión preparatoria. El técnico cacereño, que entraba a comparecer con la idea de hacer rotaciones en su once inicial, habiendo dejado en Barcelona a algunas de sus piezas claves como Gerard Piqué, Leo Messi o Sergi Roberto, era preguntado por el planteamiento que sus jugadores han diseñado de cara al choque, teniendo en cuenta que no tienen nada que perder y que su rival saldrá a por todas por lo mucho que se juega de cara a la siguiente fase. Ernesto Valverde respondía calificando el partido de "reto importante" y desvelando el principal objetivo de la plantilla: "Es un reto importante. Será difícil. Ellos se juegan el pase. Nosotros venimos clasificados, pero venimos a sacar el partido adelante. El año pasado no ganamos y lo intentaremos hacer mañana. Los dos últimos cursos hemos llegado a la última jornada clasificados, el rival se jugaba cosas y hemos ganado. Tenemos una obligación con el club y con la gente y venimos con la intención de ganar".

El segundo protagonista de la rueda de prensa previa al partido que este martes disputarán contra el conjunto italiano tuvo nombre y apellidos. El capitán del equipo, Leo Messi, copaba todos los focos de atención en el momento en el que se conocía que no viajaba a Milán y que, al igual que otros "pesos pesados", tendría descanso de cara al partido liguero que este sábado, el equipo disputará ante la Real Sociedad de Fútbol, correspondiente a la jornada 17. "Las cosas internas son internas. Las decisiones las toma el entrenador. Venimos de jugar partidos seguidos y, concretamente, de jugar el sábado por la noche. He decidido que no venga. Cada fin de semana, hay convocatorias. Alba y Semedo no tienen el alta. Messi tiene descanso. Venimos de partidos importantes y nos quedan otros importantes por disputar. Hay jugadores destacados convocados", comentaba Ernesto Valverde, saliendo al paso cuando era preguntado por las posibles rotaciones en su once inicial visualizando las ausencias claves existentes en la convocatoria. Además, el técnico de Viandar de la Vera recordaba que el argentino ya había estado ausente en temporadas anteriores contra el conjunto negriazul: "El año pasado vino convocado, se quedó fuera y fue a la grada. Tres días después, teníamos partido contra el Betis y jugó. Hemos jugado sin él y nos ha ido bien y otras veces, no. En ninguno de los dos partidos contra el Inter estuvo. Cuando Leo no está, salimos con once igualmente. Es determinante, pero ya ha faltado otras veces. Mantendremos el nivel y la competitividad. Ya veremos si puede jugar Ansu, que arrastraba problemas".

"A pesar de los cambios, el espíritu del Inter es el mismo"

Sobre el rival, el conjunto dirigido por Antonio Conte, el técnico del conjunto azulgrana destacaba su capacidad de crear jugadas ofensivas, teniendo en cuenta que tiene buenos atacantes como, por ejemplo, Lautaro Martínez: "Me espero el mejor Inter. Es el líder de la competición liguera italiana y en el primer encuentro, nos lo pusieron muy difícil. Sus atacantes crean mucho peligro. El año pasado también se jugaban la clasificación. Han cambiado al entrenador, a jugadores y hay otro esquema, pero el espíritu es el mismo".

Siendo preguntado por los atacantes del equipo de Antonio Conte y entrando a valorar individualidades y el nivel de jugadores como Lautaro Martínez o Romelu Lukaku, Ernesto Valverde comentó: "Lautaro es rápido y potente. Allí nos hizo un gol corriendo al espacio. Se entiende muy bien con Lukaku. Tienen movimientos mecanizados. Es diferente a Luis Suárez, pero son delanteros natos".

Por último, el técnico cacereño fue preguntado por las posibles rotaciones bajo palos, teniendo en cuenta el gran nivel al que se encuentra Marc-André ter Stegen, que últimamente está protagonizando una buena racha con registros inmejorables: "Jugará Neto, que es un gran portero que aún no ha podido jugar".