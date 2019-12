Presa: "Somos una víctima y está siendo castigado y multado"

Se conoció la decisión sobre la suspensión del partido del Rayo Vallecano ante el Albacete en el Estadio de Vallecas en el descanso por parte del Comité de Competición de la RFEF por los incidentes ante Zozulya, encuentro que se terminará de disputar a puerta cerrada, junto a una sanción de 18.000 euros por una infracción grave, pero también decidieron la cláusura parcial del Estadio de Vallecas por dos partidos, que afectará a la grada donde se produjeron los hechos, es decir en el fondo.

De esta forma, Raúl Martín Presa, José María Sardá y Felipe Luna se sentaron en una rueda de prensa después de la resolución del Co mité de Competición para imponer la comentada sanción al club del barrio obrero madrileño.

"El tema del fondo nos parece muy preocupante", comenzó señalando el presidente, pero añadió que el quiere manifestar su retundo desacuerdo con la resolución de Competición al considerarla injusta.

"Es una atrocidad sancionar al club con 18.000 euros por hechos que no ha podido evitar poniendo todos los medios a su alcance y que no ha secundado en ningún momento, los han hechos otras personas en contra del propio Rayo", continuó diciendo Presa.

No obstante, siguió indicando que el Rayo se siente maltratado, que no pueden coserle la boca a nadie y quiere dejar claro que el organismo que tienes las imágenes para identificar a esos aficionados es la UCO y no el club, que todo es un sinsentido.

Con todo ello, también señaló que bajo su punto de vista no sintió que hubiese peligro, que el ambiente no fue agadable, era reprobable, que no se puede insultar a nadie y que respetan la voz de los espertos, por lo que la Coordinadora de Seguridad tomó esa decisión.

Entre otras palabras del presidente del Rayo Vallecano, también podemos destacar que dijo: "No se puede tolerar que se insulte. El Rayo lo condenó y lo sigue condenando". Sin embargo, añadió: "No lo vamos a defender nunca y todas las medidas que persigan erradicar eso serán aplaudidas por nosotros. Pedimos que se sancione a quienes lo hicieron, no al Rayo".

Para finalizar la rueda de prensa, el presidente señaló que esperan que esto sirva de cara al futuro para que no se insulte más y se soncience a la sociedad.