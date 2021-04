Entrevista. Yoni Camacho (Sonakay): “Versionar el himno de la mano de la Real ha sido un privilegio”

Yoni Camacho, integrante de Sonakay, nos concede una entrevista para hablar sobre “Erreala y Olé”, la nueva versión flamenca del himno de la Real Sociedad con motivo de la final de Copa del Rey.

Sonakay es un grupo donostiarra de flamenco en euskera. Con fuertes raíces euskaldunes y gitanas, la banda se fundó en 2015 y desde entonces no ha parado de ofrecer conciertos. Su salto a nivel nacional se produjo en 2018, a través de su participación en el talent show de Telecinco “Got Talent”, donde brillaron con una versión flamenca del “Txoria txori” de Mikel Laboa. Cuentan con dos discos a sus espaldas, “Sonakay denontzat” (2018) y “Sonakay guztiekin” (2020). Sonakay está formado por “Yony” (voz), David Escudero (guitarra), Ramón Vélez (guitarra), José Luis Jiménez “Beltza” (bajo) y David Bernárdez (percusión).

Ahora, lanzan junto a la Real la versión flamenca del himno txuri-urdin. Un himno alegre y festivo, especial para la final de copa entre el Athletic Club y la Real Sociedad.

P- ¿De dónde surgió la idea de crear este nuevo himno para la final de copa? ¿Os lo propuso la Real?

R- Fue la Real quien lo propuso. Viendo que se jugaba en la cartuja, que los aficionados no podríamos acudir, dos equipos vascos en Andalucía,... la idea encajaba muy bien con nuestro rollo de versionar flamenco en euskera.

P- ¿Qué transmite esta nueva versión?

R- Queríamos transmitir la alegría de volver a vivir una final de copa. Queríamos que fuera algo que sonara antes y después de un partido, en un ambiente de fiesta y que sacase al aficionado una sonrisa. Esta versión del himno te invita a bailar.

P- Estáis acostumbrados a mezclar canciones en euskera con flamenco, pero, ¿cómo fue versionar el himno txuri-urdin en flamenco? ¿os costó o fue tarea fácil?

R- Teníamos muy claro lo que queríamos hacer y versionar el himno no nos costó mucho. Hay piezas musicales que por mucho que quieras, no las puedes convertir en flamenco. En este caso, no fue fácil pero poco a poco, fuimos hilando las piezas y al final, salió todo sin forzar. A nosotros nos gusta que nos salga solo.

P- ¿Qué sentiste al grabar en Anoeta? ¿Impresiona?

R- Cuando entras a Anoeta se te ponen de corbata. Aquel día se dieron todas las condiciones para que fuera inolvidable. Con las obras ha quedado un campo espectacular, hacía muy buen tiempo, el césped está muy cuidado… Fue todo muy bonito. Como aficionado es una alegría y un orgullo. Teniendo en cuenta la fuerza del sentimiento txuri - urdin, versionar el himno de la mano de la Real ha sido un privilegio. Además, en el momento de la grabación disfrutas mucho, pero ahora que echas la vista atrás, ves el plano del marcador y la gente te para por la calle para felicitarte, te das cuenta de que es algo histórico.

P- En aquella grabación estuvo presente Carlos Fernández. ¿Qué le pareció la versión flamenca del himno?

R- Le encantó. Enseguida se puso a tocar palmas con nosotros y admitió que escuchar este himno en Sevilla sería la ostia. Además, tuvo el detalle de traernos una camiseta.

P- Hablando un poco sobre vosotros. En 2020, sacasteis el nuevo disco “Sonakay Guztiekin”. ¿Qué podemos encontrar en él?

R- Es una apuesta de largo. Respecto al primer disco hay un cambio muy grande en diferentes aspectos como la producción, las letras y, sobre todo, las colaboraciones, las cuales nos han aportado su experiencia. Nos hemos rodeado de gente muy grande como María Berasarte, Iñaki Salvador, Iker Lauroba, Urko, Golden Apple Quartet, Omar González, José de Pasaia, Paco Suárez o Ketama. Hemos intentado hacer un disco muy musical y muy nuestro, donde vemos reflejada nuestra versatilidad de grupo. Estamos muy contentos de hacer cosas tan bonitas y diferentes y sentirnos tan cómodos.

P- Teniendo en cuenta la actual pandemia y todos los estragos que está produciendo en el mundo de la cultura, ¿cuál es vuestra situación?¿Habéis podido subiros a los escenarios de nuevo?

R- Nuestra situación actual no tiene nada que ver con la de otros años. Gracias a Dios no hemos parado de tocar con aforos reducidos y tomando todas las medidas pertinentes. Aún así, vemos que la cultura es el sector más castigado.

P- Volviendo al tema de la final de copa. ¿Cómo prevé la final?¿A quién ve como favorito?

R- Yo, personalmente, creo que va a ganar la Real. Por juego, tenemos todo a favor. Vamos a ganar, fijo.

P- ¿Se atreve a dar un resultado?

Un 2-0 a favor de la Real. Con goles de Oyarzabal y Portu.