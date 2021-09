Previa Sevilla FC vs Deportivo Alavés: Partido para no alargar el "parón"

Sevilla y Alavés se enfrentarán en un partido amistoso el cual servirá para que ambos no pierdan ritmo de competición, puesto que no tendrán partido este fin de semana debido al aplazamiento de sus partidos ante el FC Barcelona y el Villarreal respectivamente. El partido será a puerta cerrada.

Mantener el ritmo de competición de cara al debut en Champions

Inmerso en el culebrón de los aplazamientos por el parón de selecciones, el conjunto sevillista recibirá al Alavés para seguir compitiendo, ya que presumiblemente no jugará este fin de semana. Invicto en LaLiga, el Sevilla quiere seguir acoplando piezas y seguir mostrando esa cara tan sólida de comienzo de temporada.

Foto: Sevilla

Este partido servirá de piedra de toque de cara al debut del martes en Champions ante el RB Salzburgo en un mes de septiembre que se antoja duro para la disciplina sevillista. Lucas Ocampos ha vuelto a entrenar con el grupo, salvo las bajas de los internacionales argentinos, Lopetegui dispondrá de todos sus jugadores excepto Oliver Torres que sigue lesionado.

Borrón y cuenta nueva tras el mal inicio liguero

El Alavés no ha empezado bien la temporada, tres derrotas en sus tres participaciones ligueras ante el Real Madrid, Mallorca y Valencia. Las sensaciones no han sido las peores, pero lo más importante es puntuar cosa que de momento no ha podido hacer el equipo de Javi Calleja.

Javi López y Pere Pons son duda para este amistoso, más allá de estos dos jugadores, Calleja contaría con el resto del plantel de cara al amistoso, partido perfecto para revertir la dinámica.

Designación arbitral del encuentro

Hasta el momento no ha habido designación arbitral para el encuentro.

Convocatoria de ambos conjuntos

Deportivo Alavés: No disponible aún.

Sevilla FC: No disponible aún.

XI probable de ambos conjuntos

Deportivo Alavés: Pacheco; Duarte, Lejeune, Miazga, Ximo Navarro; Mamadou Loum, Tomás Pina; Luis Rioja, Manu Garcia, Edgar Méndez; Joselu.

Sevilla FC: Bono; Rekik, Diego Carlos, Koundé, Navas; Rakitic, Fernando, Jordán; Óscar R, Suso y En-Nesyri.

Precedentes del encuentro

Sevilla y Alavés se han enfrentado en total de 36 encuentros con un balance de 20 victorias para los sevillistas, 8 empates y 8 victorias para el conjunto vasco. La temporada pasada el Sevilla se impuso en los dos encuentros disputados venciendo 1-2 en Mendizorroza con goles de En-Nesyri y Suso por parte visitante y Edgar Mendez para los locales. La vuelta, que se disputó en la última fecha de la temporada pasada se saldó con victoria local con gol del "Papu" Gómez en los últimos minutos.

¿Dónde ver el encuentro?

El encuentro se podrá ver en los canales oficiales del Sevilla FC, televisión, Youtube y Facebook.