Real Betis Balompié - Granada: puntuaciones del Real Betis, 5ª jornada de LaLiga Santander

El Real Betis se hace con la primera victoria de la temporada al doblegar, con creces, al Granada. El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini fue muy superior a su rival durante gran parte del encuentro pero sufrió, como de costumbre, al no ser capaz de sentenciar el encuentro en la primera mitad pese a la infinidad de ocasiones que se sucedieron.

El conjunto verdiblanco cuajó una primera parte de sobresaliente anulando completamente a un Granada que no lograba encontrarse cómodo en el encuentro. El Betis tuvo ocasiones para abrir el encuentro y las tuvo de todas las formas y colores. Tello, Borja Iglesias e incluso Fekir fueron los que más peligro portaron a la meta defendida por Maximiano. Pero finalmente fue una jugada magistral de Rodri sobre la bocina la que hizo que el Betis se marchase al descanso por delante en el electrónico. El de Talayuela recibió en banda izquierda y perfilándose hacia el interior se plantó en el área para acabar batiendo el meta nazarí con un zurdazo descomunal.

Victoria momentánea de un Real Betis que pese a la superioridad no había logrado marcharse al tiempo de descanso con la ventaja que podría. Pero si sobre la bocina había sido en la primera mitad, a punto de cumplirse el tiempo apareció el mago de Santander. Las fuerzas se habían igualado en la segunda mitad y la superioridad que había mostrado el Real Betis en la primera parte pareció haberse esfumado. Luis Suárez volvió a poner las tablas, pero los heliopolitanos seguían mereciendo más. Y fue ahí cuando Sergio Canales se sacó de la chistera una jugada digna de abrir informativos deportivos en el día de hoy. El cántabro recibió en el centro del campo para con un giro sutil comenzar a dejar rivales atrás y en carrera, que no en velocidad porque a Canales no le hizo falta, fue dejando rivales atrás para plantarse solo en el área para batir a Maximiano antes de besar el escudo de la camiseta dorada que el Real Betis vistió en la noche del lunes.

Criterios de puntuación:

0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar.

Manuel Pellegrini

7 | El plan siempre se cumple. Ya lo venía demostrando la temporada pasada y es que El Ingeniero sabe qué movimiento necesita el Real Betis. Acertado en cada decisión fue capaz de hacer que el Betis dominase el encuentro.

7 | Sin problemas. No sufrió demasiado ya que el Granada casi no lo puso en aprietos. Llegó un poco tarde al disparo de Suárez en el gol, pero poco podía haber hecho.

7 | Un puñal. Fue de más a menos. Internadas constantes, asociaciones con sus compañeros y gran criterio con el esférico. Acertado tanto en defensa como en ataque.

SC |Eterna lesión. El central catalán tuvo que abandonar el encuentro en torno al primer cuarto de hora por molestias musculares.

Víctor Ruiz

7 | Peleón. No tuvo un partido fácil por lo que suponía subrir a Suárez y Machís, pero salió victorioso. Ganó la partida a los delanteros nazaríes pero le faltó contundencia en el tanto local.

Álex Moreno

6 | Acertado. Partido cómodo para el lateral. No tuvo complicaciones y esto le permitió pisar línea de fondo en distintas ocasiones. Como el equipo en general, fue apagándose durante el segundo tiempo.

7 | Balanza. Fue de lo más destacado del Betis hasta su salida del terreno de juego. Jugó con criterio y más rápido que de costumbre. Su asociación con Guido permitió al Betis tener superioridad en el mediocampo.

​​​​​​​8 | Omnipresente. El argentino es el jugador garantía de este Betis. Su colocación siempre es exquisita y sabe como dar consistencia al juego del equipo. Asistió a Rodri y ofreció el balón a Canales para la jugada del segundo tanto.

​​​​​​​7 | Goleador. Desatascó el encuentro con un zapatazo sobre la bocina en la primera mitad. Fue el jugador más activo del Real Betis. Se ofreció en todas y supo salir sin apuros de cualquiera de sus jugadas.

​​​​​​​6 | Intermitente. Portó el brazalete de capitán pero no hizo galones de ello. Apareció en varias ocasiones para abrir el marcador, llegando a encontrarse con el palo, pero el paso de los minutos le fue haciendo desaparecer.

​​​​​​​6 | Eléctrico. Le puso ganas y suya fue la primera ocasión del encuentro. Subió la banda con fluidez e intentó asistir a sus compañeros, aunque sin éxito. Se desinfló en la segunda mitad.

​​​​​​​4 | Aislado. No tuvo su día. El delantero gallego no estuvo acercado de cara al gol. Su pelea fue constante con la zaga rojiblanca, pero no logró sacar partido de ello. Estático y sin apenas ocasiones, acabó siendo sustituido al descanso.

​​​​​​​7 | Líder. Pellegrini había decidido darle descanso, pero la lesión de Bartra le hizo saltar al campo al cuarto de hor de encuentro. Con él, el Betis es más sólido atrás y sufre menos la salida de balón. Solo erró en el tanto del gol local.

​​​​​​​5 | Lo intentó. Generó una gran ocasión en su primer minuto como jugador verdiblanco, pero Fekir no aprovechó la asistencia. Mucho juego de espalda y desmarques al espacio, pero no tuvo suerte de cara al gol.

​​​​​​​5 | Exhausto. La edad comienza a pasar factura y el del Puerto ya no es el que era. Tuvo un par de internadas interesantes por la banda, aunque no logró asociarse con éxito con ninguno de sus compañeros. ​​​​​​

​​​​​​​8 | Se quitó el sombrero y sacó la varita. No está en su mejor momento de forma y es consciente de ello. Partió desde el banquillo, pero no le hizo falta mucho para ser el jugador más determinante el Betis en esta jornada. Recibió en el centro del campo para dejar tirados hasta a tres rivales y pisar portería. Desde ahí y con su pierna izquierda sacó un latigazo que Maximiano no vio venir para dar la victoria a su equipo.

​​​​​​​6 |Cogiendo ritmo. La lesión que le tuvo apartado el curso pasado de los terrenos de juego ya ha quedado atrás. La mejoría del centrocampista es notable con el paso de los partidos. Dio consistencia a la medular y ayudó en la salida de balón.