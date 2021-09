Calero vuelve a ver la luz

Por fin llegó el día, Iván Calero vuelve al césped después de estar más de 280 días al margen de los terrenos de jugo por culpa de una lesión en su rodilla el pasado 13 de diciembre de 2020. Por aquellos tiempos Calero era un futbolista indiscutible para Pellicer convirtiéndose así en uno de los jugadores imprescindibles a la hora de hacer las alineaciones antes de los encuentros.

Camino duro pero superado

La recuperación de Calero no ha sido para nada fácil, teniendo en cuenta que aquel 13 de diciembre su rodilla acabó muy malparada y ha pasado por muchas fases en toda su recuperación. La primera fue la más dura, llegándose a plantear incluso la posibilidad de no jugar esta temporada, pero gracias al gran cuerpo técnico y a los doctores del Málaga CF el joven lateral derecho ha podido volver a hacer lo que más le gusta.

Calero entró al terreno de juego el pasado domingo frente a la Ponferradina en un duelo donde los blanquiazules no se encontraron y salieron muy perjudicados por un equipo berciano que activo su modo apisonadora y no dio ni la menor oportunidad al Málaga de crear algo de peligro. Por suerte para el Málaga no todo fueron malas noticias, en el minuto 84 Paulino salió del campo para dejar su lugar al ya recuperado Calero.

¿Cómo puede afectar esto al Málaga?

La incorporación de Calero al equipo de la Costa del Sol es sin duda algo positivo para José Alberto López, pero por otra parte deberá ganarse el puesto debido a la alta sobrecarga de futbolistas que juegan en el costado derecho de La Rosaleda.

Momento de la lesión de Calero / Fuente: Málaga CF

Esta posición está actualmente ocupada por el nuevo fichaje blanquiazul Víctor Gómez, proveniente del Espanyol de Barcelona. El futbolista catalán llegó en verano en calidad de cedido con el objetivo de ser titular y hacerse con los mandos de ese lateral derecho, pero ahora deberá disputarse el puesto ante Calero, aunque también existe la posibilidad de jugar en el extremo derecho, pero esta posición también está ocupada por Paulino que por ahora es el jugador más destacado de este Málaga.

Mucha calidad para el banquillo

Calero que ya ha debutado con la Selección Española Sub 19 y Sub 18 en el año 2013 era el curso pasado una de las revelaciones del equipo de por aquel entonces Pellicer. Por eso y mucho más esta temporada será muy complicada para José Alberto a la hora de elegir alternativa en el lateral derecho.

Mientras tanto todos los aficionados malaguistas están emocionados por la reincorporación de Calero a este equipo que necesita apoyo futbolístico pero sobre todo moral. Todo esto para luchar por conseguir el objetivo principal, el ascenso a Primera División.