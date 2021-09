Unionistas supera los 2.617 socios, ¡Hazte dueño del club!

Unionistas sigue creciendo, y la semana pasada anunció que ya son más socios que la temporada pasada, llegando y superando ya los 2.617 socios, una cifra que está por aumentar aún y que podría verse incrementada en próximas semanas hasta los 3.000. No dudes en hacerte socio y dueño de Unionistas.

La siguiente información es cedida por la página web de Unionistas:

¿Dónde puedo hacerme socio?

Los aficionados de Unionistas de Salamanca pueden renovar o darse de alta como socios del club de modo presencial en la sede o a través de la tienda online, método por el que enviamos el carné a domicilio.

Sede

Situada en la calle Badajoz 14, tiene los siguientes horarios:

De lunes a viernes: de 12 a 14h y de 17 a 20h.

Sábados: de 11 a 14h.

ONLINE

http://www.unionistascf.com/tienda/es/

¿Qué tipos de socio hay?

Como en cada temporada, los socios aprobaron en la Asamblea General el precio de los carnés para la temporada 2021-2022.

Colaborador PRO. Desde 290 € adulto, sin límite. En el resto de categorías, los jóvenes podrán aportar desde 215€, júnior desde 155€ e infantiles desde 90€. Incluye todos los partidos, obsequio exclusivo y ventajas a lo largo del año. Además, todos estos socios tendrán acceso preferente al estadio en todos los encuentros, evitando tener que hacer cola.

Colaborador. 240 € adulto. En el resto de categorías, los jóvenes tendrían que abonar 40 € adicionales respecto al precio fijado, los juniors 30€ y los infantiles 20€. Incluye todos los partidos, obsequio exclusivo y ventajas a lo largo del año.

Adulto. 170 €. Nacidos antes del 01/07/1995.

Adulto social. 125€. Además del descuento en la cuota disfrutarán de descuentos en partidos de día de ayuda al club. Para desempleados o en ERTE, personas con discapacidad y pensionistas. Imprescindible presentar documento oficial acreditativo a la hora de disfrutar de los descuentos aplicables.

Joven. 125€. 18 a 25 años. Nacidos entre el 01/07/1995 y el 30/06/2003.

Joven social. 85€. Mismas condiciones que el adulto social.

Júnior. 75€. 11 a 17 años. Nacidos entre el 01/07/2003 y el 30/06/2010.

Infantil. 20€. Menores de 11 años. Nacidos a partir del 01/07/2010.

Simpatizante. 50 €. Derecho a voto como cualquier otro socio, conservación de antigüedad, dos entradas + partido de presentación, descuento en el resto de partidos y disponibilidad preferente de entradas para todos los encuentros.

Ningún carné excepto el colaborador PRO y colaborador incluyen los días de ayuda al club. Sin embargo todos los socios tienen derecho preferente a conseguir entrada para dichos encuentros y con descuento sobre el precio general, siendo éste mayor en el caso del carné social. El acceso a los partidos está supeditado a lo que dictaminen al respecto las autoridades competentes en función de las circunstancias sanitarias y a la evolución de las obras del estadio.

Ofertas y descuentos

Además de las ventajas ya mencionadas para los carnés sociales, este año como novedad existen otra serie de promociones:

A todos los socios -excepto simpatizantes e infantiles- que manteniendo al menos la categoría que tuvieran la temporada pasada, traigan un nuevo socio de mínimo su misma categoría, no se le aplicará la subida de cuotas aprobada en la asamblea. Los colaboradores y los colaboradores PRO, como excepción, pueden traer un nuevo socio de categoría adulta, aunque en ese caso la reducción no es el aumento de la cuota -50€-, sino una rebaja de 30€*. *Colaboradores y colaboradores PRO: 50€ de descuento si traen un nuevo socio colaborador o colaborador PRO. 30€ de descuento si trae un nuevo socio adulto. Adultos: 30€ de descuento si traen un nuevo socio adulto, colaborador o colaborador PRO. Jóvenes: 30€ de descuento si traen un nuevo socio de cualquier categoría excepto simpatizante, junior e infantil. Junior: 15€ de descuento si traen un nuevo socio de cualquier categoría excepto simpatizante e infantil. En todos los casos es imprescindible que la nueva alta no sea anterior a la renovación, sino simultánea o posterior. Si es posterior, debe indicarse en el momento de realizar la nueva alta los datos del socio renovado referido: Nombre completo, DNI y número de socio, o bien acudir con él. La devolución se le abonará al socio antiguo en el momento o posteriormente si no acude in situ, y nunca al nuevo. Si la gestión se realiza online, debe indicarse en el apartado de observaciones a la hora de tramitar el alta y el reembolso se realizará siempre en la sede presencial y solo al socio renovado. Si tienes cualquier duda puedes escribir un correo electrónico a [email protected]

La importancia de ser socio colaborador

La figura del carné colaborador se creó para que aquellos socios que deseaban aportar una ayuda mayor al club pudieran realizarla. Su donación sobre el precio normal de su categoría es un impulso indispensable para el proyecto e incrementa el crecimiento del mismo de forma exponencial.

En esta ocasión, además de la ventaja de poder acudir a todos los partidos sin tener que pagar ni retirar entrada en ninguno de ellos, y de otras ofertas a lo largo de la temporada, el club hará obsequio de un regalo exclusivo: una bufanda con motivo del estreno en la nueva categoría. Se trata de un regalo exclusivo que no saldrá a la venta, solo lo tendrán aquellos socios que decidan hacerse colaboradores.

Los colaboradores PRO, además de este obsequio tendrán acceso preferente en todos los encuentros sin tener que guardar la cola general.

Posibilidad de pago fraccionado

Los socios colaboradores PRO, colaboradores, adultos y jóvenes (incluidos carnés sociales) que lo deseen pueden fraccionar su pago en tres cuotas si eligen la modalidad presencial. El 50% en el momento de obtener su carné, el 25% antes del 15 de septiembre y el otro 25% restante deben pasar por la sede a abonarlo antes del 30 de noviembre. En caso contrario, su carné quedará anulado.

Asignación de asientos

Esta temporada, al considerarse de transición y desconocer a día de hoy toda la logística, acceso y distribución en el nuevo estadio, la entrada será general y sin numerar. Sin embargo, los socios de esta temporada que mantengan su categoría en la próxima tendrán prioridad a la hora de elegir en la siguiente y posteriores temporadas. La preferencia será: colaborador PRO, colaborador, adulto/joven/junior/infantil y simpatizante, teniendo en cuenta para el orden la categoría de las temporadas 20-21 y 21-22 y la antigüedad.

¿A qué rivales nos enfrentaremos?

Unionistas estrenará esta nueva categoría, llamada 1ª RFEF y que será la antesala de la 2ª División, junto a otros 39 clubes. Encuadrado en el grupo Noroeste/Suroeste, recibiremos en el Reina Sofía a Deportivo de la Coruña, Racing de Santander, CD Badajoz, UD Extremadura, Cultural Leonesa, Racing de Ferrol, SD Logroñés, UD Logroñés, CD Calahorra, Zamora CF, Valladolid B, CF Talavera, CD Tudelano, Real Unión de Irún, Athletic B, Celta B, UD Sanse, Rayo Majadahonda y DUX Inter Madrid. En definitiva rivales de entidad que garantizarán duelos muy atractivos y con un gran ambiente por parte de ambas aficiones. A final de temporada, el campeón de grupo ascenderá a 2ª División, los clasificados del segundo al cuarto puesto disputarán un playoff de ascenso con dos eliminatorias y los cinco últimos descenderán a 2ª RFEF.

¿Cómo puedo ver los partidos en televisión?

Podrás ver todos los partidos de nuestro club, tanto los que juguemos en casa como fuera, a través de la plataforma Footters. Puedes suscribirte para toda la temporada por 69,99€, pero por ser socio del club tienes un descuento de 20€ hasta el 6 de septiembre.

Unionistas de Salamanca Fútbol Sala

Como novedad para esta temporada, todos los socios de Unionistas, en cualquiera de sus modalidades, podrán acceder de forma gratuita a los encuentros que Unionistas de Salamanca Fútbol Sala dispute en La Alamedilla. No pierdas la oportunidad de engancharte a este precioso deporte y contribuir con tu apoyo al crecimiento de esta sección.