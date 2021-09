Dani Mori: “Hay jugadores que pueden entrar en cualquier momento en la alineación”

Dani Mori ha valorado el partido de este domingo ante el Deportivo de la Coruña, en la pelea por el liderato, segundo contra primero. Los charros recibirán al histórico Dépor en su mejor momento de forma y tratarán de dar la sorpresa ante su afición.

El míster ve así a su rival de este fin de semana: “Es un muy buen equipo y con grandes futbolistas. Fruto de ello es el rendimiento que están ofreciendo. No encajan y no solo no encajan, sino que no conceden. Y el portero es un grandísimo portero. Y luego genera mucho. Tiene grandes individualidades y tiene buenos movimientos en ataque a nivel de grupo. También domina bien la estrategia”.

Sobre el fichaje de Mandi: “Muy buena incorporación. Tenemos que estar todos muy contentos de poder incorporar a un jugador de un perfil que nos va a venir muy bien. Es un futbolista que ya conoce la casa y sabíamos de su rendimiento y su nivel. Nos va a aportar un futbolista más ahí, un perfil que nos viene bien: fuerza, calidad, personalidad… es un futbolista todoterreno. Nos hace ser mejores. A nivel psicológico nos aporta porque nos empuja para adelante. ¿De inicio? Ha venido muy bien. Entrenaba cuatro veces por semana con un entrenador personal. Ya conoce la casa”.

No quiso dar Mori muchas pistas sobre el domingo: “Siempre me planteo todas las posibilidades. Hay jugadores que pueden entrar en cualquier momento en la alineación. Pero sí, podríamos jugar con tres en medio campo esta semana”. “Intentar ganar y ser competitivos. Hay que cometer pocos errores porque se aprovechan mucho. Va a ser un partido muy competitivo. Tenemos que tener una concentración muy alta. Y, aun así, no nos garantiza el éxito”.

El domingo habrá lleno en el Reina Sofía dentro de las posibilidades que ofrecen las restricciones con el 60% de aforo permitido y de ello hablo Dani: “Eso tiene que ser positivo. Hay que preparar bien el partido. Tenemos mucho respeto a un grandísimo rival”.

Confirmó las bajas de Edu Cortina y Jorge Mier: “No entrará ni Jorge Mier ni Cortina. No voy a apurar. Con Jorge es lenta esa lesión. Igual recupera una semana para otra o da problemas la fascitis plantar. Está mejor, pero no llega a esta semana. Y con Cortina sería precipitado. Trabajamos para que esté la semana que viene si es posible”.

Sobre alcanzar el liderato este domingo: “Yo no pienso en eso ni lo transmito en los futbolistas. Si piensas más allá de la siguiente acción, no te beneficia. Cuando pite el árbitro, valoraremos”.

Esta semana, el club anunció la llegada de Leslie a dinámica de primer equipo; “Le he visto muy bien. El chaval tiene cositas. Es rápido y a veces se adorna. El otro día hizo un par de acciones por las que le felicitamos. Quiso agradar y en la siguiente se adornó. Hay que verlo más, pero tiene buena pinta. Es un extremo rápido, vertical y con buen centro. Es joven. Él ya tiene la licencia. Al venir del Moralo, ya tiene la licencia. Sin embargo, Abdul pertenece al Spartans de Ghana. Y por eso se está retrasando”.