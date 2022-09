El Granada CF se prepara para visitar a Las Palmas

La plantilla del Granada CF se prepara esta semana para visitar a la UD Las Palmas. Partido importante para ambos equipos, que están igualados a 12 puntos en la clasificación y a dos puntos de distancia del líder, el Alavés. El conjunto canario y el granadino se enfrentarán el domingo 25 de septiembre en el estadio de Gran Canaria, a partir de las 21:00 horas.

El Granada CF comienza a preparar este duelo con la moral reforzada tras haber sumado una victoria en la última jornada. El equipo entrenado por Aitor Karanka se impuso por 2-1 al Mirandés en el partido disputado en el estadio Nuevo Los Cármenes el pasado sábado. Los rojiblancos, con un doblete de Uzuni, volvieron a la senda del triunfo. Su rival de este domingo, la UD Las Palmas, no pasó del empate a cero en su visita al Racing de Santander, a pesar de jugar con superioridad numérica por la expulsión de Pombo antes del descanso.

Los futbolista del Granada CF se ejercitarán esta semana en la Ciudad Deportiva para ponerse a punto para un duelo que se prevé igualado en el estadio de Gran Canaria. Aitor Karanka no podrá contar con los lesionados de larga duración Carlos Neva y Raúl Torrente. Además, Óscar Melendo y Alberto Soro también continúan con sus lesiones musculares y el club no ha especificado el tiempo que estarán de baja. También arrastra molestias el lateral zurdo Jonathan Silva, que finalmente fue baja para el último partido contra el Mirandés. Su evolución durante la semana determinará si está o no disponible para el partido contra Las Palmas, para el que también es duda Ignasi Miquel, que se tuvo que retirar con molestias en el minuto 12 del partido contra el Mirandés.

El Granada CF buscará en el feudo canario una nueva victoria después de la conseguida en casa contra el Mirandés. En sus dos anteriores partidos a domicilio, los rojiblancos perdieron contra el Andorra y el Eibar, mientras que en el primero que disputaron fuera de casa esta temporada, que fue en la jornada 1, lograron una victoria por 0-2 contra el Ibiza.