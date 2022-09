¿Fin a la 'Benzemadependencia'?

Este Real Madrid no es igual que la pasada campaña. La confianza que le dieron los éxitos conseguidos y los dos fichajes que han hecho los blancos les han convertido en un equipo mucho más sólido y seguro de sí mismo. Esto hace que la baja del ahora mejor jugador del mundo, Karim Benzema, no se note, al contrario que la temporada pasada. En estos últimos años los merengues siempre habían sufrido en exceso cuando el francés no estaba sobre el campo, pero parece que Ancelotti ha encontrado la fórmula para solucionar el problema que genera la ausencia del próximo 'Balón de Oro'.

Un antes y después

Los números son incomparables entre un año y otro. Esta temporada, contando el partido contra el Celtic FC, en el que Benzema se retiró lesionado en el minuto 30 con 0-0 en el marcador, son cuatro compromisos que los blancos no han podido contar con su capitán. En otras ocasiones, si el francés hubiese estado tantos encuentros fuera los resultados hubiesen sido muy distintos, sin embargo, desde que este se lesionase, los madridistas han ganado los cuatro partidos que han tenido que disputar, marcando once goles, una muy buena cifra teniendo en cuenta que no contaba con su goleador.

Lejos quedan las sensaciones que dejaron partidos como la eliminación en Copa del Rey contra el Athletic Club en San Mamés o la debacle contra el FC Barcelona en el Santiago Bernabéu.

Jugadores claves

A la hora de entender el por qué de esta mejora hay que hablar de Rodrygo Goes y Fede Valverde. Ambos se encuentran en su mejor momento desde que llegaron al club blanco. Rodrygo ha arrancado la temporada con un nivel altísimo, marcando tres goles y repartiendo dos asistencias, y dando la sensación de que más pronto que tarde acabará siendo indiscutible si mantiene este estado de forma que ya comenzó en el final de la pasada campaña. Por su parte, el uruguayo ya es un fijo en los onces de Ancelotti por calidad, físico y polivalencia. Valverde, que ha sido utilizado por el técnico italiano tanto en banda derecha como en el medio del campo, ya suma este curso dos asistencias y cuatro tantos, algunos de ellos muy importantes como el del RB Leipzig, para abrir la lata, o el del derbi madrileño.

Ante la baja de la estrella madridista, los dos han aprovechado su oportunidad. Charrúa y brasileño han dado alas al equipo, de extremo derecho y delantero centro, respectivamente. Este buen rendimiento, sumado a la poca seguridad que dan las otras opciones, hacen que a día de hoy, solo Rodrygo se presente como una opción real para jugar en la posición de 'nueve', aunque no este acostumbrado a ello.

Una nueva estrella

A estos dos futbolistas, hay que sumarle otro que explica la nueva realidad blanca, Vinicius Jr. El joven brasileño se ha impuesto como uno de los mejores del mundo, como muestran sus cifras. Esta temporada lleva ya cinco goles y cuatro asistencias, que sumados a sus 20 pases de gol y 22 tantos del año pasado, demuestran el jugador en el que se ha convertido el carioca, que está llamado a marcar una época en el Real Madrid. Ese descaro y ese nivel hacen que ya cuando no este el francés, los blancos no se queden sin una gran figura que lidere el ataque.

Por último, el último gran factor que eleva las posibilidades madridistas es el crecimiento como bloque que ha experimentado el equipo. Pocos clubes en el mundo funcionan tan bien como conjunto como lo hace el equipo merengue, que ha conseguido mediante la cohesión y unión de veteranos y noveles que la falta de un jugador no desestabilice todos los planes.