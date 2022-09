¿Cuál es el problema de este Atlético de Madrid?

Puede ser que el Atlético de Madrid 2022-2023 tenga una de las mejores plantillas en cuanto a nombres se refiere. Una delantera de talla mundial y un mediocampo que a priori debería jugar bien al fútbol... Pues no es así, una temporada más, como ya pasó el año pasado, este club es capaz de mostrar su mejor versión y a la vez, la peor.

Simeone en el punto de mira

Es cierto que al Cholo le está pasando factura esta situación. Los decepcionantes últimos resultados están acabando con la paciencia del entrenador, y sobre todo, con la de la afición. Simeone no encuentra la tecla correcta a un equipo plagado de estrellas, pero que no juegan bien entre sí. El equipo, a pesar de haber realizado una gran pretemporada con grandes sensaciones, no cuaja a la hora de realizar buen juego y se ahoga según los minutos del partido van pasando.

Mala planificación

A la hora de la verdad, el Atlético no ha planificado una buena plantilla. Es real sí, que la parte de arriba forma uno de los ataques más peligrosos de Europa, pero no es suficiente si tu defensa es mediocre. Esto es lo que ocurre. Simeone ha tenido que inventarse a dos centrales que en su naturalidad no lo son. Axel Witsel y Reinildo Mandava, que son mediocentro y lateral izquierdo, respectivamente.

Esto ocurre por las numerosas lesiones de Giménez y las de Sávic, que no ayudan al equipo. Lo mismo pasa con Mario Hermoso y Felipe, los más señalados por parte de la afición. Debido a su bajo rendimiento, Simeone ha dejado, en parte, de contar con ellos, solamente juegan si al entrenador no le queda otra opción.

Ambiente de crispación

Todo esto suma y la afición está a punto de estallar. El bajo rendimiento de la defensa, perder el derbi madrileño o el haber sido carne de cañón ante la sociedad sobre el supuesto racismo sobre Vinicius Junior con unas declaraciones de Koke... Ha hecho que la hinchada cada vez deje más de lado a una plantilla que necesita empezar a cosechar resultados positivos.