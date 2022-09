Rafa Márquez: "Pablo Torre tiene mucha calidad, ha venido a sumar"

El Barça Atlètic se impondría ante el Real Murcia (2-0) con goles de Roberto y Álvaro Sanz, en la jornada 5 disputada en el Estadi Johan Cruyff.

El rendimiento de Chadi Riad y Pelayo

Tras el encuentro, Rafa Márquez analizaba lo sucedido, empezando por alabar el trabajo de Pelayo y Chadi Riad: "Los dos centrales están rindiendo bien en los últimos partidos, tanto en lo defensivo, como en lo ofensivo. Siempre hay cosas a mejorar, pero están mostrando mucha confianza y seguridad, algo clave en nuestra manera de jugar", explicaba Márquez.

Pablo Torre

Continuando con rendimientos individuales, el técnico fue preguntado por el debut de Pablo Torre con el filial: "Es un jugador con muchísima calidad, ha venido a sumar y se ha notado desde el principio del partido. No es fácil adaptarse al estilo del Barça y él tiene mucha claridad para interpretar las jugadas", afirmaba el míster.

Todos trabajan

Entrando en lo colectivo, el entrenador mexicano quiso destacar la actitud y el trabajo de sus jugadores: "Todos tienen muy buena actitud y están trabajando al 110% en cada entrenamiento, no me lo ponen fácil para elegir el once titular", además no se mostraba preocupado por la posibilidad de perder jugadores que suban al primer equipo: "Trabajaré con lo que tenga, es normal que de vez en cuando algunos jugadores suban con el primer equipo y dejarnos a nosotros sin alguna pieza clave, pero para eso estoy intentando trabajar con todo el equipo y que todos estén al mismo nivel", dejaba claro el entrenador del filial.

Los encuentros de visitantes

Por último, Rafa Márquez explicaba la diferencia entre jugar en casa y fuera, y la dificultad de ganar como visitantes: "En los partidos fuera han sido rivales complicados, también el campo es distinto, en muchas ocasiones son más pequeños, además de las complicaciones que te pone el adversario. Siempre intentamos hacer nuestro juego y seguiremos trabajando para sacar los tres puntos fuera de casa", cerraba las declaraciones postpartido el entrenador del Barça Atlètic.