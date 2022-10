Previa Cádiz vs Real Betis: lucha de punta a punta de la tabla

LaLiga Santander es una de las ligas más competitivas actualmente, y para mantenerse arriba es vital sumar de tres en tres. El conjunto dirigido por Pellegrini se encuentra en cuarta posición y para llegar vivo al enfrentamiento del domingo contra el Atlético de Madrid (3º y empatado a puntos) debe ganar en Cádiz.

El conjunto gaditano tuvo un comienzo de liga pésimo, perdiendo los cinco primeros partidos, pero parece que ha entrado en una buena dinámica, ya que no ha vuelto a encontrarse con la derrota desde su visita al Camp Nou y ha conseguido tres empates consecutivos.

Últimos encuentros:

La temporada pasada, estos equipos se enfrentaron dos veces. La primera ocasión sucedió en la jornada 2 en el Benito Villamarín, el encuentro estuvo muy igualado con ocasiones para los dos equipos. Terminaron 1-1 con goles de Juanmi y Negredo.

En la vuelta, se vieron las caras en el Nuevo Mirandilla, en un encuentro en el que el Betis se jugaba los puestos europeos y el Cádiz necesitaba alejarse del descenso urgentemente. Esta vez, la victoria fue verdiblanca, el partido terminó 1-2.

Históricamente estos equipos se han enfrentado un total de 37 veces y el Betis ha ganado casi el 60% de las veces (22 victorias). Los de Pellegrini tan solo han perdido 4 veces en toda su historia, de las cuales 3 han sido con los béticos como visitantes.

El casa del Cádiz, el porcentaje de victorias se reduce a poco más de un 47% a favor de los verdiblancos. Se pueden contabilizar 9 victorias, 7 empates y 3 derrotas en un total de 19 partidos. Aunque actualmente el Real Betis está viviendo un mejor momento, el Cádiz tiene la estadística a su favor.

Arbitraje

El árbitro principal será Mateu Lahoz, quien pertenece al Comité de Árbitros de la Comunidad Valenciana. Es un veterano, lleva desde 2008 siendo árbitro en Primera División. Ha sido protagonista de varias polémicas, pero también ha tenido muy buenos partidos, como es normal debido al tiempo que lleva en la profesión.

Manuel Pellegrini durante su rueda de prensa previa al partido, ha afirmado que el partido iba a ser complicado: "Al igual que todos los partidos en LaLiga española", además comentó que el Cádiz debe estar ansioso por ganar en casa, ya que aún no lo ha hecho. Ante la pregunta sobre el posible once inicial, el técnico bético ha confirmado que Fekir sigue sin poder jugar y que jugadores como Sergio Canales, con una carga mayor de partidos, no deben tener ningún problema.

Sergio González, por su parte, ha confirmado que Alejo no podrá jugar debido a una pequeña lesión que lo dejará fuera de convocatoria, tanto el miércoles como el sábado. También ha hablado de la necesidad de rotaciones en la plantilla debido al corto espacio de tiempo entre partidos: "Está claro que cambios va a haber, no te voy a decir cuantos, pero sí, cambios va a haber".

Convoctorias

Real Betis: Bravo, Montoya, Edgar, Paul, Guido, V. Ruiz, B. Iglesias, Canales, L. Henrique, W. José, R. Silva, William, A. Moreno, Pezzella, Joaquín, Guardado, L. Felipe, Loren, Sabaly, Aitor, D. Martín, Rodri, Juan Cruz, Miranda.

Cádiz CF: Conan, Zaldua, Fali, Alcaraz, Momo, José Mari, Sobrino, Álex, Lozano, Bongonda, Alarcón, Brian, Lucas, Cala, Mabil, Negredo, Iza, Arzamendia, Espino, Luis, Fede, Aznar, Blanco.

Posibles onces:

Real Betis: Rui Silva, Aitor Ruibal, Pezzela, L. Felipe, A. Moreno, Guido, W. Carvalho, Canales, Rodri, L. Henrique, Borja Iglesias.

Cádiz CF: Ledesma, Iza, Luis Hernández, Chust, Pacha Espino, Ruben Sobrino, Rubén Alcaraz, San Emeterio, Lucas Pérez, Álex, Negredo.

Estos son los jugadores que posiblemente salgan como titulares en el partido que se disputará en el Nuevo Mirandilla, correspondiente a la jornada 10 entre Cádiz CF y Real Betis.