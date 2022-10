Previa AS Roma vs Real Betis: duelo en la Ciudad Eterna

El pasado junio de 2022 se cumplieron 30 años de la conversión del Real Betis en SAD (Sociedad Anónima Deportiva), lo que evitó la desaparición del club, un equipo sumido en deudas que disputaba el infierno de la segunda categoría del fútbol español. Si bien el Real Betis no posee una buena economía 30 años después, pocos podrían pensar que el equipo jugaría en Europa y visitase los grandes teatros del Viejo Continente. El duelo del día jueves será en la Ciudad Eterna, ante la AS Roma en su Estadio Olímpico a las 21:00 horas.

"Mientras haya un bético, habrá Betis", dijo el ilustre Pascual Aparicio (presidente en Tercera División durante tres temporadas) y el jueves se concentrarán en Roma más de 3200 integrantes de la fiel infantería verdiblanca. En la tercera jornada del grupo C de la UEFA Europa League, AS Roma y Real Betis lucharán por el liderato.

Seguir líder y volver a ganar

El Real Betis Balompié no ha venido de vacaciones a Roma y debe volver a la senda de la victoria. El equipo verdiblanco sufrió una derrota por 1 a 0 ante el Celta de Vigo en la jornada 7 de LaLiga. Es la segunda derrota del equipo heliopolitano en los 9 partidos disputados en la temporada (7 de LaLiga y 2 de UEFA Europa League). Un inicio espectacular de los pupilos de Pellegrini, que ocupa la cuarta plaza de LaLiga con 15 puntos.

En el grupo C de la UEFA Europa League, el Real Betis ostenta el primer puesto con 6 puntos, tras haber ganado los dos encuentros disputados, uno en Helsinki ante el HJK (1 a 2) y otro en el Benito Villamarín ante el Ludogorets, por un emocionante 3 a 2.

No perder comba en Europa

La AS Roma recibe al Real Betis tras haber obtenido un soberbio triunfo en el último enfrentamiento liguero ante el por en casa del Inter de Milán, nada más y nada menos. Los romanistas marchan sextos con 16 puntos en el campeonato doméstico. Los 3 puntos en su liga tras el parón han dado moral a los romanistas de cara a su objetivo de lograr el primer puesto del grupo C en la UEFA Europa League.

Un liderato que por historia debía ocupar la AS Roma por encima de los otros 3 rivales, pero que tuvo el accidente de última hora como fue la derrota en el estreno europeo en casa del Ludogorets. La contundente victoria en casa por 3 a 0 ante el HJK Helsinki, la "cenicienta" del grupo, hizo que marchen terceros, con 3 puntos, y con las opciones de clasificarse para la siguiente ronda europea intactas, con 4 partidos por disputarse.

Precedentes entre AS Roma y Real Betis

Este duelo es inédito, ya que AS Roma y Real Betis no se han enfrentado nunca en competición oficial. Verdiblancos y romanistas solo se han encontrado en partidos amistosos. En los tres enfrentamientos, el Real Betis ha obtenido un triunfo y dos empates. La AS Roma no ha logrado ningún triunfo ante los verdiblancos, ha encajado 7 goles y ha marcado 4 tantos.

Declaraciones de los técnicos

José Mourinho, entrenador de la AS Roma, compareció en rueda de prensa previa al duelo europeo.

Mourinho quiere que el estadio romano sea una auténtica olla a presión. Consciente de la decisiva ayuda de su grada, Mourinho aseveró: "Será un partido muy difícil para nosotros, pero también para ellos. Va a ser un once contra once más 60.000. El Benito Villamarín es un estadio fantástico que apoya a su equipo, pero yo me fío del mío, de mi banquillo y de los 60.000 aficionados".

El entrenador portugués tiene la oportunidad ante el Real Betis de alcanzar el récord como técnico con más triunfos obtenidos en Europa. Pero Mourinho no quiso echarse flores y explicó: "No es un estímulo para mí. Estoy orgulloso de las 106 que llevo y cuando llegue la 107 lo estaré también. Estaré siempre orgulloso de mi carrera. Cuando la finalice pensaré en esto. En este momento me interesa la próxima, siempre la próxima. Y la próxima es mañana, de nivel alto".

Manuel Pellegrini atendió a los medios de comunicación congregados en la Ciudad Deportiva Luis Del Sol. El Real Betis tiene por delante un maratón de partidos al que hacer frente, pero Pellegrini confía en su plantilla por lo que explicó: "El equipo llega bien, sin problemas para recuperarnos del domingo al jueves, hay tiempo de sobra. Están todos disponibles. Será más difícil recuperarse jueves-domingo, esa es más corta".

Al Real Betis, dado que es líder, podría dar por bueno puntuar en el Olímpico de Roma. Pero Manuel Pellegrini quiere la victoria, por lo que aseveró: "Para nosotros sería muy importante ganar. No estaríamos clasificados, pero sí cerca. Nosotros no salimos nunca a empatar, vamos a salir ganar desde el primer minuto, si no podemos ganar, evidente, es mejor empatar. Sabemos que será difícil, pero no venimos a empatar, ojalá sumemos los tres".

El entrenador del Real Betis fue preguntado por la afición verdiblanca que realizará un importante desplazamiento a la capital de Italia. Manuel Pellegrini, acerca del beticismo, expresó: "Me alegro mucho que la afición tenga la posibilidad de viajar. La última vez que el Betis jugó aquí en Italia, contra el Milan, ya vimos la cantidad de gente que fue. Es una alegría para nosotros tener el respaldo de ellos y ojalá dedicarle un triunfo".

Matej Jug, árbitro del encuentro

El esloveno Matej Jug será el colegiado encargado de pitar el duelo entre AS Roma y Real Betis. Jug no ha arbitrado nunca al Real Betis ni al conjunto romanista, pero acumula 15 temporadas pitando encuentros en competiciones europeas.

Convocatorias

El Real Betis Balompié ha facilitado la siguiente convocatoria:

Claudio Bravo, Rui Silva,Germán García, Sabaly, Luiz Felipe, Pezzella, Edgar, Víctor Ruiz, Miranda, Álex Moreno, Guido Rodríguez, Paul, Canales, Fekir, Ruibal, Joaquín, Luiz Henrique, William Carvalho, Rodri, Guardado, Borja Iglesias y Willian José

La AS Roma no ha facilitado la relación de convocados para el partido de la UEFA Europa League ante el Real Betis.

Alineaciones probables

Real Betis: Rui Silva, Álex Moreno, Edgar, Pezzella, Ruibal, Guido Rodríguez, William Carvalho, Canales, Fekir, Rodri y Borja Iglesias.

AS Roma: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibañez, Celik, Cristante, Matic,Spinazzola, Zaniolo, Dybala y Pellegrini.