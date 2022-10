Karanka: “El Granada CF cambia cuando estamos todos”

Aitor Karanka, entrenador del Granada CF, ha comparecido en rueda de prensa para valorar cómo afronta su equipo el partido contra el Real Zaragoza, que se disputa este viernes en el estadio Nuevo Los Cármenes, a partir de las 21:00 horas. El técnico vasco ha destacado que el Granada CF no cambia si juega en casa o lo hace fuera, sino que cambia cuando están todos sus jugadores. “El Granada juega como sabemos y como queremos. En Los Cármenes contra el Mirandés o el Huesca no jugamos bien. No es que en casa juguemos bien, cuando estamos todos jugamos diferente. Siempre es un placer jugar en casa. Cuando estamos todos o cuando tenemos una semana para entrenar, jugamos bien”, ha señalado.

Karanka ha asegurado que en la última rueda de prensa tras el partido contra el Tenerife se explicó mal y que a lo que aludió era a que “no había habido rotaciones en sí por haber, si no que los que jugaron es porque los que tenían que jugar en su posición no podían jugar”. El vasco ha recordado que el equipo, cuando empezó la pretemporada, “incluso con nueve niños”, compitió en todos los partidos y que más tarde, cuando se incorporaron jugadores “que mejoraron el nivel de la plantilla”, el equipo trabajó “junto” y llegó al partido contra el Villarreal B “y se vio al mejor Granada” hasta entonces. “Luego, jugadores que no empezaron la pretemporada se han lesionado. El único que no se ha lesionado desde pretemporada ha sido Soro. Después de Huesca volvemos a estar todos, en Ponferrada dimos un paso adelante y luego un 5-0 al Sporting. Luego jugadores que no están o con riesgo, no quiero ponerlos. Cuando están todos los jugadores está bien para hacer un once competitivo”, ha señalado.

El técnico vasco no cree “en absoluto” que el Granada tenga “un problema de fondo de armario”. “No hemos hecho todos la pretemporada que como entrenador me hubiera gustado hacer. La confección de la plantilla ha llevado a esperar a jugadores que queríamos. De los 8-9 que empezaron pretemporada, quitando a Soro, no se ha lesionado ninguno. Es normal, jugadores que cambian su metodología en clubes diferentes”, ha indicado.

El entrenador del equipo granadino ha comentado que deben mejorar “la frustración que le entra al equipo” cuando no se ve capaz de remontar o de marcar goles, algo que sucede sobre todo fuera de casa. “Menos el día de Andorra, que aún perdiendo desde el principio, tuvimos ocasiones. En otros partidos el equipo ha entrado en esa frustración. Tenemos que estar mejor, crear mas ocasiones, intentar remontar los partidos y no entrar en ese estado de frustración”, ha insistido.

Sobre las bajas que tendrá para el partido contra el Zaragoza, Karanka ha comentado que Ignasi Miquel, “si no pasa nada raro estos últimos días”, sí que estará ya para el partido, mientras que Sergio Ruiz y Perea cree que no llegarán. “Jonathan Silva tenemos que ver. Miguel Rubio vuelve de una gastroenteritis y Petro tenemos que ver cómo evoluciona”, ha añadido.

Cuestionado por la ausencia de Rochina en los dos últimos partidos, el técnico vasco ha explicado que se ha debido a una decisión técnica. “El día del Sporting con el partido 5-0, sacar a algún jugador solo para los últimos minutos, cometo el error de pensar como jugador, que no gusta salir en esos momentos y por eso no lo puse. El otro día fue por una decisión táctica: dejar tres atrás, intenté con Bryan y Quini por banda; Melendo y Callejón por dentro y Mati para rematar. Rochi ha hecho una pretempora que le ha costado, pero es un jugador importante dentro de la plantilla. Sin más, es una decisión táctica”, ha detallado.

Para Karanka, no hay jugadores “señalados” tras la derrota en Tenerife ya que para él “los únicos son los que no entrenan bien o no defienden el escudo bien” y “no el que comete un error”. “Trato de poner los 11 mejores para cada partido. El ambiente espero que sea el del último partido, que el equipo empiece bien. Y si no empieza bien, que estén con el equipo, que los jugadores no sientan presión. Que la frustración, si no va bien, se pague conmigo, pero que los jugadores puedan estar tranquilos y demostrar la calidad que tienen, porque cuando lo demuestran sabemos lo que dan”, ha manifestado.

Su rival de esta jornada, el Zaragoza, es para Karanka un equipo “muy intenso” y que “intenta jugar”. “Nosotros tenemos que saber lo que tenemos que hacer. Será un partido que, como siempre en esta categoría, seguramente sea muy igualado. Esperemos que estemos los máximos jugadores para llevar el partido a donde nosotros queremos”, ha dicho.

Karanka ha insistido en que su confianza en los servicios médicos del club es es del “150%” y que sí quizá pensase más en él que en el equipo, el pasado domingo hubiera jugada con otro once titular. “Hay que pensar en el Granada, que la Liga es muy larga, que tenemos otro partido el viernes. Trabajar y cuando falten jugadores, los que jueguen estén lo mejor posible”, ha indicado. El técnico ha reiterado que es importante “mantener el equilibrio” y que el equipo no entre en “estado de frustración”. “Hay que convertir esa frustración en confianza”, ha señalado.

Por último, cuestionado por el estado de Carlos Neva, que ya regresó a las convocatorias pero aún no ha vuelto a jugar, Karanka ha dicho que el gaditano “ha tenido que parar un poquito esta semana”. “Iba todo tan bien, que tiene alguna fatiga muscular, algo totalmente normal. Si no es hoy, hará tareas con el equipo también. Ya es la última fase de recuperación”, ha indicado. Para finalizar su comparecencia, Karanka ha enviado un mensaje de ánimo “a las personas que sufren cáncer de mama”.