El Granada CF se prepara para recibir al Zaragoza

La plantilla del Granada CF no para y esta semana entrena para preparar el partido que abrirá la jornada 12 y que le enfrentará en el estadio Nuevo Los Cármenes al Real Zaragoza,, el viernes 21 de octubre, a partir de las 21:00 horas. El equipo entrenado por Aitor Karanka afronta este duelo después de volver a perder fuera de casa. Los rojiblancos cayeron por 2-0 en su visita al Tenerife, derrota que provocó que salieran de los puestos de playoff de ascenso, pues bajaron al octavo puesto. El conjunto nazarí buscará reencontrarse con la victoria en casa ante un Zaragoza que llega tras vencer por 2-1 al Villarreal B.

Los futbolistas del Granada CF se ejercitan en la Ciudad Deportiva cada mañana para ponerse a punto para el duelo contra el Zaragoza. La plantilla trabajará hasta el jueves, día previo al partido. Y lo hará con las bajas por lesión de André Ferreira, Raúl Torrente y Sergio Ruiz.

En principio, Karanka tiene disponible al resto de la plantilla, aunque Melendo está 'entre algodones' ya que el propio entrenador aseguró tras el encuentro contra el Tenerife que arriesgó "demasiado con Melendo porque había riesgo de que volviera a lesionarse". También indicó que hasta seis futbolistas de los que estaban en el banquillo en el partido contra el Tenerife "no podían jugar" y espera "recuperar jugadores para el viernes con el plus de Los Cármenes". Esos jugadores, que Karanka no especificó, serían Carlos Neva, Ignasi Miquel, Jonathan Silva, Petrovic, Rochina y el propio Melendo, ya que en el banquillo también estaban Arezo, Callejón y Bryan, que sí que saltaron al terreno de juego en la segunda parte. Además, estaban los canteranos Pepe -que ya forma parte del primer equipo-, Miki Bosch y Adri López -portero suplente-.

Por otro lado, Karanka recuperará para el duelo contra el Zaragoza al central Miguel Rubio, que finalmente no se pudo desplazar a Tenerife por problemas gástricos.