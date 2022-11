La eficacia del Oviedo puede con un inofensivo Granada CF

El Granada se reencontró con los fantasmas del pasado. Lo peor fueron las formas. Los rojiblancos tuvieron un jugador más prácticamente todo el encuentro y, pese a ello, no supieron aprovecharlo. Agobiaron, presionaron en campo contrario e incluso llegaron, pero la poca efectividad y la grandiosa precisión del Oviedo fue clave para dejar muy tocado al cuadro andaluz.

Oviedo y Granada se enfrentaban este domingo en el duelo correspondiente a la decimoquinta jornada de Segunda División. El club asturiano recibía a un cuadro que venía de empatar en su anterior jornada y ansiaba reencontrarse con el triunfo a domicilio.

Los de Cervera llegaban a esta cita después de perder en la jornada anterior ante el Villarreal B, que fue remontado en los últimos compases. El Oviedo actualmente se encuentra en una situación bastante crítica, tercero por la cola y dentro de la zona roja.

Mientras tanto, los visitantes, que empataron ante el Levante el fin de semana anterior (0-0), llegaban a tierras asturianas con el propósito de terminar con la mala racha a domicilio y volver a vencer fuera de su feudo y toparse con el gol, tras estar dos jornadas consecutivas sin marcar.

El Granada arrancó con varias novedades en el once, como las titularidades de Meseguer, Perea, Molina y Bryan, una de las mayores sensaciones de la entidad andaluza. A su vez, el Oviedo partía con rotaciones respecto a la jornada anterior, resaltando la titularidad del segundo meta del cuadro oviedista.

Un juego plano con solo dos ocasiones

El encuentro arrancó con mucha igualdad. Los locales tuvieron una ocasión clara tras mandar David Costas el esférico a la cruceta de la meta granadina en una acción procedente de un córner. Los carbayones mostraron mayor iniciativa en campo contrario en los primeros minutos.

Sin un dominante claro, ambos equipos intentaban crear movimientos con los que pudieran generar e intentar llegar al área rival. El Oviedo parecía que era a quien le iba mejor, pero no le era suficiente como para sobrepasar a la zaga rojiblanca, que respondió bien ante las amenazas de los de Cervera.

Bodiger, que repetía de nuevo en el once, fue sustituido por Melendo en el ecuador del primer acto aquejado de unas dolencias físicas. Un contratiempo para los visitantes, que debían reestructurar su medular ante la baja del jugador con más minutos disputados esta campaña en el Granada.

Los granadinistas de nuevo salieron a la carga. Al igual que la jornada anterior, poco a poco fueron llegando con facilidad y generaron con transiciones dinámicas y verticales, pero a partir de la zona de tres cuartos los remates y ocasiones reales de peligro escaseaban. Poca claridad una vez más.

La expulsión de Aceves le puso picante al partido. Los oviedistas quedaban con uno menos tras un forcejeo con Callejón cuando el motrileño encaraba a portería. La acción no parecía clara, y el VAR tuvo que intervenir, pero no rectificó la decisión de Caparrós Hernández.

Expulsión de Aceves por roja directa. Foto: LaLiga Smartbank.

El libre directo de esa falta acabó en la madera. Callejón metió un tiro con rosca que no entró de milagro. Un zapatazo para ver en repetidas ocasiones. La falta bordeó a la barrera por completo y, si llegaba a ver puerta, podía haberse convertido en el gol de la jornada.

Solo dos intentonas pusieron en apuros a los protagonistas. Una para cada equipo. Por todo lo demás, futbolistas se fueron a vestuarios después de haber cosechado un juego plano y sin apenas atractivo para el público, que pitó al cuerpo arbitral por las decisiones tomadas.

Tanto para nada

Los de Karanka dieron un pasito más en la segunda parte. Eran conocedores de que, manteniendo un bloque alto, presionando y moviendo el balón, las ofensivas podían llegar a más. El que el Oviedo tuviera un jugador menos era algo clave. Estaban heridos, y querían aprovecharlo.

Puertas, que fue uno de los hombres que entraron desde el banquillo, tuvo otra llegada que finalizó con un latigazo que casi vio puerta, pero se fue muy pegada al palo contrario de donde se encontraba Braat.

Mientras más se acercaba el final, el Granada apretaba con más ganas. Tuvo la posesión prácticamente durante toda la segunda parte, pero no supo aprovecharlo. Hubo algún remate mordido de los granadinos, pero no a resaltar. Poco atractivo y sin eficacia.

Cuando más parecía que lo tenían de cara los rojiblancos, el Oviedo llegó y anotó. Con un tiro a puerta en todo el partido les valió. Enrich fue pícaro y aprovechó un balón que le llegó dentro del área chica para mandarla al fondo de las mallas de Raúl Fernández (1-0), aprovechando la pérdida de Silva.

El cuadro asturiano celebra el tanto de la victoria. Foto: LaLiga Smartbank.

Los nazaríes no daban crédito. Habían tenido la iniciativa y en la única que realmente fue a puerta por parte local fue gol. Estaban anonadados, pero tenían que despejarse.

Al Granada no le dio para más. La sangría no se pudo cortar. El Granada no supo reaccionar y sufrió una nueva derrota a domicilio que le puso los pies en el suelo. 700 minutos sin ver a puerta llevan los de Karanka, que continúan con su mala racha fuera de casa y cierran la jornada fuera del playoff. Por su parte, el Oviedo sale de la zona de descenso con estos tres puntos.

El resultado deja muy tocado a la figura de Karanka, que solo ha sumado una victoria en los últimos cuatro choques. Cifras que le dejan a él y al equipo fuera del playoff con 22 puntos y un futuro muy en el aire, desatando el furor de la hinchada.

Ficha Técnica

Real Oviedo: Braat, Ahijado. Costas, Calvo, Aceves, Abel, Montoro (Mangel 91’), Luismi, Rama, Bastón (Enrich 59’) y Obeng (Jimmy 45’).

Granada CF: Raúl Fernández, Ricard, Miguel Rubio, Víctor Díaz, Carlos Neva (Jonathan Silva 75’), Yan Bodiger (Óscar Melendo 22’), Víctor Meseguer, Bryan (Myrto Uzuni 59’), Alberto Perea (Matías Arezo 75’), José Callejón (Antonio Puertas 59’) y Jorge Molina.

Goles: 1-0, Enrich.

Árbitro: Caparrós Hernández (comité valenciano). Ha amonestado a Aceves (roja directa, Montoro, Obeng y Braat por parte local y a Perea, Víctor Díaz en el otro cuadro.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoquinta jornada de la Segunda División. Choque celebrado en el estadio Carlos Tartiere.