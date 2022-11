Kroos, pieza imprescindible

En la directiva y cuerpo técnico del Real Madrid están muy contentos con el protagonismo que está teniendo el jugador alemán dentro del equipo y la renovación está sobre la mesa, pero será el jugador quién decida a mitad de temporada.

El equipo nota su ausencia

Toni Kroos se ha vuelto un jugador fundamental y es una pieza clave para Ancelotti esta temporada. Cuando el jugador no está, el mediocampo lo echa en falta, ya que el control, la pausa, la visión de juego... que tiene el mediocampista alemán no la tiene otro en el equipo. El pasado lunes, en la derrota del Real Madrid en Vallecas, el jugador fue baja por sanción y al equipo se le notaba que no tenía el control del mediocampo, le faltaba ese jugador que marca diferencias en la medular y que tan importante es para que el equipo tenga el control del partido.

Toni Kroos preparándose para poner un centro/ Foto: VAVEL.com

El Kroos del que el Madrid se enamoró

Este año se está viendo al Toni Kroos que tanto gusta a los aficionados madridistas y que tanto llamó la atención en su día cuando era jugador del Bayern de Munich. Estas últimas temporadas se ha visto a un futbolista que no estaba al cien por cien cuando el equipo lo necesitaba, y eso influía dentro del campo, ya que el hecho de que un jugador de la talla de Toni Kroos no esté al cien por cien, hace que el mediocampo pierda fuerza. Algunos partidos en los que más sufrió el alemán fue la pasada campaña, en la temporada 2021 2022, en la que el jugador era sustituido en la mayoría de partidos de la fase final para dar entrada a jugadores como Camavinga, que aportasen esa frescura y esa resistencia física que tanto exigen ese tipo de eliminatorias. Tras el final de la pasada campaña, todo parecía indicar que la temporada 2022/2023 sería la última temporada de Toni Kroos en el Real Madrid, pero el rendimiento que está teniendo el alemán en los primeros meses de temporada, ha abierto la posibilidad de una renovación por otro año, decisión que estará en manos del jugador y que él mismo decidirá a principios del año próximo. Un partido a destacar fue el partido frente al conjunto ucraniano, el Shakhtar Donetsk, con un 94% de acierto en los pases, errando solamente siete de los 115 que dio durante el encuentro. En ese partido, el alemán generó cinco jugadas de gol, siendo una de ellas las que acabó con el gol del empate.

Un Kroos polivalente

A lo largo de esta temporada, Toni Kroos no solo ha ocupado el puesto de mediocampista interior, sino que también ha jugado muchas veces de pivote, en los partidos en los que Tchoaméni ha sido baja. El papel lo ha cumplido a la perfección. Un partido a destacar en esta posición fue el que realizó el pasado miércoles contra el Celtic.