De nuevo Courtois

El Real Madrid se disputaba, en la pasada noche, con el Valencia CF el primer puesto en la final de la Supercopa de España. Dos equipos que no venían en la mejor forma se enfrentaban para optar al primer título de esta temporada 2022/23. El partido finalizó con empate a uno entre los dos conjuntos, algo que mandó el partido a la prórroga y a penaltis. Algo que quizá no hubiese sucedido si Thibaut Courtois no hubiera salvado al Real Madrid en varias ocasiones, como viene acostumbrando en partidos atrás.

Volvió a ser clave

El belga tuvo que rescatar a su equipo en otro partido que se atascó para los de Carlo Ancelotti. El conjunto blanco se adelantó con un gol de Karim Benzema de penalti, pero lo pudo haber hecho el Valencia minutos antes con ocasiones que Courtois tuvo que despejar una tras otra.

La segunda mitad fue a peor para el Real Madrid y es que, ni los cambios ni el ritmo del partido motivaron a unos jugadores que, si no llega a ser por su portero, igual estaban de vuelta a la capital.

Aunque por parte del Valencia, el partido tampoco era el soñado por Gattuso, tuvo ciertas amenazas por parte de Lino o Almeida, quienes empezaron a generar peligro alrededor del área madridista. Un gran avance de Gayá, encontró un buen cabezazo que sacó abajo Courtois. Siempre que los 'chés' se acercaban se encontraban con el muro belga, que poco a poco, empequeñeció al conjunto valencianista.

Quizá la parada más importante fue un mano a mano a Fran Pérez, que permitió llegar al Real Madrid a los penaltis decisivos.

Se creció en la tanda de penaltis

Todo apuntaba a que la resolución del partido llegaría en penaltis y así fue. Ambos conjuntos se disponían para marcar desde los once metros y pasar a la gran final. Empezó tirando el Valencia por medio de Cavani, quién marcó. Le siguió Benzema en el Madrid e igualó el marcador.

Así fue hasta que Courtois, quien fue coronado como MVP del encuentro, entró en acción y paró el último penalti a Gayá que les daba el pase a la final de la Supercopa de España, para la que ya espera rival, el Betis o el FC Barcelona.